Bidenovu pracovňu zdobí obrovská vzácnosť: A má spojitosť so Slovenskom!

Oválnu pracovňu Bieleho domu najnovšie zdobí aj kameň z Mesiaca.

Na želanie Joea Bidena (78) ho americkému prezidentskému úradu požičal Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Zhruba 330-gramový kameň, upevnený kovovým držiakom v sklenenej nádobe, bude mať odteraz čestné miesto na poličke medzi najvzácnejšími knihami dokumentujúcimi americkú históriu.

Tento vzácny artefakt priniesla na Zem v roku 1972 misia Apollo 17. Ide zatiaľ o poslednú misiu, v rámci ktorej stál človek na Mesiaci. Jedným z troch členov posádky bol aj americký kozmonaut slovenského pôvodu Eugene Cernan († 82), ktorý ku koncu svojho života udržiaval so Slovenskom čulé styky. Kameň sa vytvaroval na mesačnom povrchu pred takmer štyrmi miliardami rokov.

Na povrchu má množstvo miniatúrnych kráterov, ktoré vznikli po dopadoch mikrometeoritov. Hoci od Cernanovho 22-hodinového pobytu už ľudská noha na povrch Mesiaca nevstúpila, podľa aktuálnych plánov by sa to malo zmeniť už v roku 2024, keď je naplánovaná misia Artemis. Počas nej by sa mala po Mesiaci poprechádzať aj prvá žena.