Vzbura v Holandsku, chuligáni útočili na nemocnicu: Starosta hovorí o občianskej vojne

Holanďania nadovšetko milujú slobodu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Preto prísne obmedzenia a nočný zákaz vychádzania vyvolali veľkú nevôľu. Tá prerástla do násilných protestov, ktoré sú tiež v pokojnej a mierumilovnej krajine niečím nepredstaviteľným. Starosta najviac zasiahnutého Eindhovenu to prirovnal k občianskej vojne.

Holandský parlament schválil vo štvrtok zákaz vychádzania, ktorý platí od nedele. Niečo také nebolo v krajine od okupácie nacistami v druhej svetovej vojne. Ľudia majú ostať doma od 21.00 do 4.30 hod. Porušovateľom hrozí pokuta 95 eur. To vyvolalo nepokoje, pri ktorých došlo k bitkám s políciou. V dedine Urk na severe krajiny podpálili testovacie stredisko, čo minister zdravotníctva označil za nepochopiteľný čin.

Najhoršie zasiahnutý bol Eindhoven, kde sa polícia dostala do zrážok so stovkami výtržníkov, ktorí podpálili auto, hádzali do policajtov kamene a petardy, rozbíjali okná a vyrabovali supermarket na železničnej stanici. „Moje mesto plače a ja tiež,“ povedal starosta Eindhovenu John Jorritsma. Výtržníkov označil za „spodinu na Zemi“ a dodal: „Obávam sa, že keď pôjdeme ďalej touto cestou, dospejeme k občianskej vojne.“ Potýčky boli v 10 mestách vrátane Amsterdamu. V Enschede hádzali chuligáni kamene do okien nemocnice. Polícia zadržala približne 100 ľudí.

Protesty proti pandemickým obmedzeniam sa objavili aj inde v Európe. Na demonštrácii v Kodani podpálili obesenú figurínu premiérky Mette Frederiksen. Dánsko je pritom vďaka účinným opatreniam na tom relatívne dobre a pri rovnakom počte obyvateľov ako Slovensko má nižší počet prípadov a dvakrát menej obetí. Aj očkovanie tam veľmi rýchlo napreduje. Radikálne skupiny tam však napriek tomu organizujú veľké demonštrácie.

Lieky prinášajú novú nádej

Okrem vakcín sa veľké nádeje vkladajú aj do liekov. Zo štúdie lekárov z montrealského kardiologického inštitútu napríklad vyplýva, že protizápalový liek kolchicín je účinný pri liečbe ochorenia COVID-19 a znižuje riziko komplikácií spôsobených týmto ochorením.

Štúdia prebiehala v Kanade, USA, Európe a Južnej Amerike a zapojilo sa do nej 4 488 ľudí s COVID-19, ktorí v čase zaradenia do nej neboli hospitalizovaní a zároveň mali prinajmenšom jeden rizikový faktor. U 4 159 z nich znížil Kolchicín riziko hospitalizácie o 25 percent, potrebu pľúcnej ventilácie o 50 percent a riziko úmrtia o 44 percent.

Taliansko proti výrobcom vakcín

Taliansko podnikne právne kroky a zvýši v Bruseli tlak na firmy Pfizer a AstraZeneca. Dôvodom sú ohlásené omeškania dodávok vakcín. Taliansko chce dosiahnuť, aby dostalo vakcíny v dohodnutom čase a množstve, nie aby dostalo odškodnenie.