Astrofotograf Tomáš žne úspechy vo svete: Ďalšia fotka od Slováka, ktorú ocenila NASA!

Väčšina fotografov hľadá dobré svetlo, lenže on sliedi po tme! Talentovaný slovenský astrofotograf Tomáš Slovinský vyhľadáva vysokopoložené lokality, v ktorých je minimum svetelného smogu a parádny výhľad na oblohu.

Jeho ostré a prekreslené snímky vesmíru neraz zverejnila NASA. Naposledy vesmírna agentúra publikovala fotografiu súhvezdia Južný kríž nad sopkou v Čile, ktorú zachytil v januári, keď s kamarátom čakali na iný vesmírny úkaz.

Tomáš odcestoval do Čile v decembri 2020 počas pandémie, keď sa s kamarátom Petrom Horálekom a ďalšími fotografmi vydali fotiť slnečnú korónu, čo je najvyššia vrstva slnečnej atmosféry, ktorá je viditeľná len počas totálneho zatmenia. „Hoci sa na viac ako dve minúty deň ponoril do úplnej tmy, Slnko sa cez oblaky ukázalo až po úplnej fáze zatmenia. Delili nás skutočne iba minúty od famózneho úkazu,“ opísal Slovinský pocity z expedície do Latinskej Ameriky.

Nezúfali však dlho a neprepadli frustrácii. Na druhý deň sa po zotmení vydali vyššie do hôr za atraktívnymi nočnými zábermi a namierili si to pod jednu z najaktívnejších sopiek - Villarrica. Práve tam vznikla táto fotografia. „Dokonalé podmienky, ktoré sme v tú noc mali, bolo len ťažké nezachytiť,“ povedal Tomáš s tým, že onedlho po návrate našli na stránkach NASA fotografiu, ktorú Tomáš urobil v tú noc v Čile. „Zachytáva aktivitu sopky Villarrica, najznámejšie južné súhvezdie Južný kríž, temnú hmlovinu Uhoľné vrece aj hviezdnu ,pôrodnicu‘ Carinu, ktorá sa na snímke týči v ľavom hornom rohu a svojím ružovým sfarbením pôsobí ako skutočný klenot,“ doplnil Tomáš s tým, že ide už o jeho 5. snímku dňa uverejnenú na stránkach NASA a stal sa tak najoceňovanejším Slovákom.

Súhvezdie Južný kríž Otvoriť galériu Ocenená snímka Zdroj: Tomáš Slovinský , ktorý bol známy už antickým civilizáciám. Súhvezdie znovuobjavili španielski a portugalskí moreplavci na svojich cestách po južnej pologuli, pri ktorých súčasne zbierali aj poznatky o južnej oblohe. Najlepšie viditeľné je z južnej pologule.