Sila, kto sa zúčastnil vypočúvania kandidátov na šéfa polície: Je to akoby tu sedel Mikuláš Černák!

Poslanci na plánovanom zasadnutí výboru vypočúvali dvoch kandidátov na nového policajného šéfa.

Po niekoľkých hodinách sa uzniesli na tom, že na prestížny post odporúčajú súčasného šéfa polície Petra Kovaříka. Či si ho napokon minister vnútra vyberie, jasné nie je.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

O sporoch s Gašparom aj extrémizme

Štefan Hamran, veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ

Hamran je verejnosti známy ako šéf Lynx Commanda, ktoré sa venuje najťažším zásahom. Pred poslancami spomínal, že dôvera v políciu sa na Slovensku dlhodobo pohybuje len okolo 40 %, čomu nepomáha ani to, že viacerí predstavitelia polície sú trestne stíhaní. On sám pôsobil aj pod exprezidentom Tiborom Gašparom, no mali viaceré spory. „O tých podozreniach sme tušili, ale nie, že to naberie až také rozmery,“ povedal.

Políciu chce očistiť a prekážajú mu aj úniky informácií z vyšetrovania. Kritizoval napríklad aj postup polície pri nedávnych nepovolených zhromaždeniach počas pandémie aj pred domom premiéra, keď mala podľa neho „legitímne právo použiť silu“. V posledných dňoch prebieha debata o zmenách v jednotlivých útvaroch na prokuratúre aj polícii, keďže boj proti extrémizmu má prejsť pod väčší celok. Hamran nesúhlasí. „Extrémizmus chcem riešiť ja. Nech to rieši tá najelitnejšia jednotka v podmienkach SR, Lynx Commando. Pretože oni s tým majú problém.,“ skonštatoval. Paradoxné je, že Hamrana vypočúval na výbore aj poslanec Marian Kotleba, ktorý bol neprávoplatne odsúdený za podporu hnutia potláčajúceho ľudské práva.

„Je to, ako keby tu sedel Mikuláš Černák,“ pripomenul poslanec Ján Benčík. Hamran v minulosti dostal ponuku byť na kandidátke PS/Spolu, no rozhodol sa zostať v polícii. K samovražde Lučanského povedal, že ide o tragédiu. „Považoval som ho za človeka, ktorý bol priamočiary a očakával som, že bez boja neodíde.“