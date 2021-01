Ingrid zo Štúrova zažila ťažké chvíle, teraz rozdáva radosť: Stala sa anjelom strážnym pre 150 rodín!

Nechcenými darčekmi pomáha chudobným. Neľahký osud podnietil Ingrid (37) zo Štúrova k tomu, aby pomáhala tým najbiednejším. Tí na ňu nedajú dopustiť a nazývajú ju anjelom strážnym. Sympatická žena však tvrdí, že len spláca dobrotu, ktorej sa jej v živote dostalo.

Všetko, čo doma nepotrebujete, sa niekomu môže zísť! S touto myšlienkou začala Ingrid (37) pomáhať ľuďom v núdzi. „Tak je to aj s darčekmi pod stromčekom, ktoré niekoho nepotešili a nenájdu využitie. Vždy sa však nájde niekto, koho isto potešia. Tak prečo ich neposunúť ďalej? Je toľko biedy na svete,“ vraví Ingrid, s ktorou sa osud nemaznal. Vyučená predavačka nemala ľahké detstvo, no na úplné dno sa dostala po rozvode a zostala sama s dvoma deťmi.

„Vtedy mi pomohli dve kamarátky z Levíc, doslova nás zachránili. Keď som bola na tom lepšie a pracovala som po materskej, chcela som sa im odvďačiť. Ony však povedali, že nech ja raz pomôžem niekomu, kto to bude potrebovať. Tie slová vo mne navždy ostali,“ hovorí obetavá žena.

„Vtedy som si začala viac všímať tých, čo potrebujú pomoc. Najskôr som len zdieľala výzvy a nosila som, čo sme mali doma - veci po deťoch, ale aj také, bez ktorých sme sa vedeli zaobísť. Potom som tomu chcela dať nejakú formu, a tak sme s kamarátkou založili občianske združenie Dobré srdiečka,“ usmeje sa dobrosrdečná Ingrid s tým, že ako prvej sa ich pomoci dočkala rodinka statočnej Zuzky (16) z Pribete (okr. Komárno), ktorá po havárii skončila na vozíku.

Pomáha, ako môže

Tínedžerku zrazilo auto deň pred 13. narodeninami. Vybrala sa do obchodu, aby kúpila spolužiakom sladkosti. Pri návrate domov ju po vystúpení z autobusu zrazilo auto. Zostala pripútaná na invalidný vozík s množstvom ťažkých diagnóz. Obetavá mama robí, čo môže, aby dcérke zabezpečila všetko, čo potrebuje. Nemajú však veľký rozpočet a žijú vo veľmi skromných podmienkach.

„Doteraz k nim chodím, nezabudnem ani na Mikuláša či Vianoce. Snažím sa ju potešiť napríklad plyšovou hračkou, ale, samozrejme, aj potravinami či drogériou,“ hovorí Ingrid. Pritakáva jej aj Zlatica, mamička Zuzanky. „Veľmi nám pomáha. Volá, pýta sa, čo potrebujeme, a donesie to. Robí pre nás veľa už tri roky, odkedy sa to vlastne stalo. Je to taký náš anjel, sme jej veľmi vďačné,“ vyznáva sa so slzami v očiach utrápená matka. Rodinám, ako je tá Zuzkina, by pomohli najmä financie, ale Ingrid vraví, že jej združenie funguje inak.

„Je veľa vecí, ktoré sa dajú posunúť, a u mňa ide prioritne o to, aby som zabezpečila potraviny a drogériu. Ak niekto chce pomôcť finančne, samozrejme, že to posuniem danej rodine, ale fungujeme na inom princípe. Takto môže pomôcť veľa ľudí aj vtedy, keď sami majú málo,“ vysvetľuje Ingrid. „Neverili by ste, koľko nepotrebných vecí majú doma ľudia. A naopak, ako z veľmi mála dokážu ľudia vyžiť! Veľmi ma potom bolí, keď vidím, že napríklad niekto nepredá mlieko a demonštratívne ho vyleje, alebo zaorie kapustu. A pritom toľko ľudí nemá čo jesť,“ vzdychne si energická žena.

„Zo skúsenosti viem, že najviac pomôžu tí, čo majú málo. Veľmi ma dojala jedna pani, ktorá dostala potravinový balíček pomoci, a ešte aj ten sa rozhodla darovať. Veľmi by ma potešilo, keby si ľudia, ktorí majú nadbytok, všímali aj menšie združenia, ako sme my, nielen veľké projekty s reklamou,“ vyznáva sa Ingrid. Zároveň dodáva, že s dobrými skutkami jej pomáhajú aj jej dvaja synovia, ktorí sa však tým neradi chvália. Rodín, o ktoré sa takto spoločne starajú, neustále pribúda. „Neviem to spočítať, ale je ich asi už 150,“ prezradila šokujúce číslo Ingrid.