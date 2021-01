Z najlepšieho okresu jeden z najhorších: Primátor Revúcej tuší, čo je za nárastom pozitívnych

Musia sa popasovať s vážnou situáciou. Okres Revúca je skokanom v náraste počtu pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. Zatiaľ čo v novembrovom testovaní to bolo len 0,27 % a tým sa zaradili k najmenej infikovaným regiónom, tentoraz to je za sedem dní 3,55 %. Podobne je na tom aj susedná Jelšava. Dediny v okrese hlásia 415 nakazených ľudí. Aký majú ďalší plán?

Po sobotnom testovaní sa im ušlo nelichotivé miesto, Revúca sa stala najviac zamoreným okresom. Zaskočený ostal aj premiér Igor Matovič, aj keď matematici združení za projektom Dáta bez pátosu hovoria, že na to vládu už upozorňovali predtým. Miera pozitivity od pondelka do piatku vystúpila na 5,53 % a konkrétne v meste Revúca na 2,67 %. Celkovo za sedem dní je v Revúcej pozitivita 3,55 % a Jelšave 3,54 %.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Obce v tomto okrese nahlásili 18 845 testovaných obyvateľov, z ktorých je 415 pozitívnych, čo je 2,2 %,“ ozrejmila zástupujúca vedúceho služobného úradu RÚVZ Rimavská Sobota Tatiana Majanová. Podľa nej môžu byť za tým baníci, ktorí pracujú v Česku, no možný je aj výskyt nového zmutovaného vírusu z Veľkej Británie. „Situácia u nás nie je dobrá. Je to taký paradox, lebo v novembri sme boli okres s najnižším počtom pozitívne testovaných - 0,27 percenta - a teraz tu máme skoro desaťnásobný nárast,“ povedal primátor Revúcej Július Buchta s tým, že faktorov môže byť viac. Môže to byť britská mutácia alebo množstvo marginalizovaných komunít v regióne, či množstvo pracujúcich v zahraničí.

„Možno ľudia trochu povolili v dodržiavaní základných hygienických a dezinfekčných opatrení a nosení rúšok,“ doplnil primátor. Dodal, že samospráva v spolupráci s nemocnicou vypracovali návod, ako by sa dala pandémia na Slovensku monitorovať a zvládnuť.

Ako uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár, za tri dni testovania bol celkový počet testovaných 1 017, z toho pozitívnych bolo 36 ľudí, čo činí 3,54 %. „Vychádza to tak, že väčšinou ide o zamestnaných ľudí, ktorí pracujú v závodoch v Jelšave a Hnúšti,“ prezradil. V pondelok sa testovalo aj v SMZ Jelšava, kde zo 196 pracovníkov boli 9 pozitívni. Nový Čas sa pokúšal osloviť aj nemocnicu, kde má byť situácia kritická, no s riaditeľkou sa nám nepodarilo spojiť.

Podľa prednostu okresného úradu Igora Škvarlu určite ľudia v regióne po dobrých prvých výsledkoch testovania poľavili a za väčším šírením ochorenia sú aj oslavy nového roka. „Očakávame, čo navrhnú hygienici, no budeme navrhovať aj sprísnenie policajných kontrol s udeľovaním sankcií,“ dodal prednosta.