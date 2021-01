Nemocnica v Michalovciach vytvára zoznam náhradníkov na očkovanie: Podmienky sú jasné

Vakcinačné centrum nemocnice v Michalovciach ponúka od pondelka možnosť zaregistrovať sa do zoznamu náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informovala referentka odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Marcela Andréová.

Ako uviedla, náhradníkmi môžu byť aktuálne ľudia vo veku viac ako 65 rokov a tiež osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 bez ohľadu na vek.

"Oprávnenosť zaradenia do tejto kategórie náhradníkov musí byť preukázateľne zdokladovaná na vakcinačnom mieste občianskym preukazom a zdravotnou dokumentáciou pacienta, ktorá potvrdí aktuálnosť niektorého z ochorení," pripomenula. Registráciu do zoznamu náhradníkov vykonávajú v Michalovciach telefonicky, a to prostredníctvom telefónneho čísla 0566416702 v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 15.00 h.

Náhradníci sa na očkovanie dostávajú vtedy, keď sa na očkovanie v konkrétny deň nedostavia všetky osoby, ktoré sú objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému.