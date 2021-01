Vrátia sa ešte na top úroveň? Športovci majú po koronavíruse dlhodobé následky

Desať až pätnásť percent profesionálnych športovcov má po prekonanom covidu-19 dlhodobejšie následky, vyplýva zo skúseností šéflekára Centra zdravotníckeho zabezpečenia športovej reprezentácie v Česku Jaroslava Vetvičky.

Rádovo sa jedná o desiatky športovcov. Nie je jasné, či sa dokážu vrátiť na výkonnostnú úroveň z obdobia pred ochorením. V centre od vlaňajšieho marca vykonali približne 3000 testov. Niektorým športovcom, ktorí covid prekonali, zostali následky dlhodobejšie. "Postcovidovým syndrómom trpí až 15 percent profesionálnych športovcov, ktorým pomáhame s návratom do tréningu. Nie sme si istí, či bude u nich zachovaná predchádzajúca výkonnosť," uviedol Větvička v tlačovej správe Českej únie športu.

Športovci s následnými problémami si väčšinou sťažujú na nezvyčajnú únavu, ťažkosti s dýchaním, bolesti hlavy, svalov a kĺbov. "V jednom prípade sme zachytili aj zápal osrdcovníka. Na našom pracovisku evidujeme dvoch športovcov s opakovaným ochorením covid-19 a dokonca u jedného z nich sa následne ešte objavila mononukleóza," doplnil Větvička. Aktuálne sú v sledovaní zhruba dve desiatky športovcov. Nie je možné odhadnúť riziko dlhodobých problémov podľa závažnosti priebehu akútnej infekcie.

"Preto sme veľmi opatrní a nabádame športovcov k pozvoľnému návratu. Pri každom z nich vykonávame kontrolné laboratórne, klinické a ďalšie špecializované vyšetrenia," povedal lekár. V prípade ľahkého priebehu sa ukazuje ako kľúčové dodržať minimálne desať dní pokoja bez záťaže, niektorí odborníci hovoria o 14 dňoch. Vzhľadom k nevyspytateľnosti koronavírusu odporúčajú odborníci športovcom očkovanie, až pre nich bude dostupné. Národná športová agentúra požiadala premiéra Andreja Babiša o zaradenie českých reprezentantov do vládnej stratégie očkovania proti koronavírusu. Malo by ísť o 6000 osôb, ktorých očkovanie by ale nemalo ohroziť prednosť rizikových skupín a zdravotníkov.