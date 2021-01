Slovensko je ideálnym dejiskom MS, na Dánsko sa krajiny sťažovali, vraví ruská hokejová legenda

Podľa legendy sovietskeho hokeja 82-ročného dvojnásobného olympijského šampióna a štvornásobného majstra sveta Borisa Majorova je Slovensko najvhodnejšou alternatívou pre Medzinárodnú hokejovú federáciu (IIHF) ako spoluorganizátor MS 2021 po boku Lotyšska.

Pôvodne sa s lotyšskou Rigou mal na tohtoročnom svetovom šampionáte podieľať aj bieloruský Minsk, právo hostiť svetovú hokejovú elitu mu však minulý týždeň IIHF odobrala. V blízkej budúcnosti musí strešný orgán svetového hokeja vyriešiť otázku, kde sa napokon MS 2021 budú konať. Vedenie IIHF sa týmto problémom bude zaoberať od utorka.

Istotou je lotyšská Riga, no podľa prezidenta IIHF je v hre hneď niekoľko alternatív. Jednou z nich je celý šampionát v Lotyšsku, no v krajine popri hlavnej aréne Dinama Riga nemajú druhú halu, ktorá by vyhovovala potrebám MS. Druhou možnosťou je pridanie druhé hostiteľského mesta, do úvahy prichádzajú dánsky Herning a slovenská Bratislava. "Bolo nutné sa obzerať len tam, kde sa šampionát nedávno konal - na Slovensku alebo v Dánsku. Podľa mňa je najvhodnejšou alternatívou Slovensko, pretože je tam pripravené kompletná infraštruktúra. A v Dánsku sa v roku 2018 na podmienky sťažovali niektoré krajiny," povedal Majorov pre matchtv.ru.

Už aj predstavitelia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) potvrdili rokovania s IIHF o možnosti hostiť časť MS 2021. "Urobíme všetko pre to, aby sme Radu IIHF presvedčili, že Slovensko je to správne miesto na organizáciu svetového šampionátu. Máme za sebou už aj niekoľko debát s predstaviteľmi vlády, ktorí nám vyjadrili podporu," uviedol počas minulého týždňa prezident SZĽH Miroslav Šatan.