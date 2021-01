Bojovník Karlos Terminátor Vémola vysvetľuje: Prečo som sa navážal do Slovákov?!

Titul nepôjde nikam a už vôbec nie na Slovensko. Presne to boli slová českého bojovníka MMA Karlosa Terminátora Vémolu (35) po tom, ako ho na konci decembra minulého roka vyzval na súboj Slovák Samuel Pirát Krištofič (31). Vémola teraz vysvetlil, prečo si neodpustil uštipačné slová na rodnú krajinu jeho budúcej manželky.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že Vémola má k Slovensku vrúcny vzťah. Nedávno si tam totiž v Rajeckých Tepliciach liečil ubolené telo a navyše jeho budúca manželka Lela Ceterová je tiež Slovenka. Vémola preto vysvetlil, čo mali znamenať narážky na krajinu pod Tatrami po tom, ako ho na súboj vyzval jeden z najlepších Slovákov v Oktagone Samuel Pirát Krištofič.

„Tie narážky boli z toho dôvodu, že jediný bojovník, ktorý ma porazil mimo UFC, bol Slovák Attila Végh. Zobral mi všetko, čo som celý život budoval. Pirát je jeho zverenec, preto som povedal, že môj titul v strednej váhe za nimi nepôjde. Už mi toho zobrali dosť! Od tej doby som sa neskutočne zahryzol, aby som sa každý deň zlepšoval,“ povedal pre Nový Čas Vémola, ktorý cíti, že podporu má aj u slovenských fanúšikov.

„Veľmi ma to teší aj vzhľadom na to, že mám slovenskú ženu. Keď vidím, že mi fandia Slováci, tak ma to teší dvakrát viac, ako keď vidím, že mi fandia Česi. Slovenskú podporu budem potrebovať a hrozne si ju vážim,“ dodal Terminátor. V najbližšom čase plánuje zápasiť len so Slovákmi.

„Prvý vyzývateľ, ktorého si podám, bude Milan Ďatelinka. Potom som sľúbil, že zmlátim Piráta a nakoniec toho všetkého, čo tu budujem, chcem zobrať Véghovi všetko to, čo mi on zobral vlani. Veľa fanúšikov sa pýta, či Pirátova výzva nebola len také divadielko. To rozhodne nie! Chcem s ním zápasiť už dlhé roky, no vždy utekal. Teraz sa už tomu nevyhne. Neviem, kto mu to poradil, keď prišiel za mnou do klietky a vyzval ma, ale už mu nikdy nedovolím, aby sa tomu vyhol. Má kopu hlúpych rečí, preto sa s ním rozhodne biť budem, ale až po Ďatelinkovi,“ uzavrel Vémola.