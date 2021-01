Pobúrení pekári sa obrátili na poslancov: Tento krok by zlikvidoval posledných malých výrobcov a predajcov

Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami znova umožní nákup pod ekonomicky oprávnené náklady výrobcu a vynecháva predaj potravín pod nákupnú cenu z nekalých praktík.

Tvrdí to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý v otvorenom list vyzval poslancov, aby vládny návrh zákona odmietli. Novelou by sa malo plénum zaoberať na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR.

"Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári roky trpeli nekalými obchodnými praktikami obchodných reťazcov. Stretávali sa s nemorálnymi požiadavkami, ktoré na vyspelých trhoch Európy nemajú miesto," poznamenal výkonný riaditeľ SZPCC Milan Lapšanský. Boli to podľa neho napríklad povinné finančné príspevky na jubileá obchodných reťazcov, platby za nikdy neposkytnuté služby, či zamestnávanie pracovníkov, ktorí v skutočnosti pracovali priamo v prevádzkach obchodných reťazcov.

"Zákon 91/2019 konečne priniesol slovenským výrobcom potravín rovnoprávne postavenie. Vďaka nemu sú prvýkrát v histórii obchodné vzťahy slovenských výrobcov potravín a obchodných reťazcov vyvážené," skonštatoval Lapšanský. Predložená novela zákona však podľa neho ruší nedávno zavedený zákaz predaja pod výrobné náklady a túto nekalú praktiku nepovažuje za neprimeranú podmienku. Podotkol, že opätovné umožnenie nakupovať potraviny pod ekonomicky oprávnené náklady výrobcu potravín a vynechanie predaja potravín pod nákupnú cenu zo zakázaných nekalých obchodných praktík je existenčne ohrozujúce pre slovenských výrobcov potravín.

"V praxi by poslanci novelou znova umožnili, aby dodávatelia základnej potraviny chleba a pečiva, ale aj ďalší slovenskí výrobcovia potravín, boli nútení akceptovať akúkoľvek požiadavku reťazcov na predajnú cenu. Aj keď by bola pod výrobné náklady a každou dodávkou tovaru by vytvárali stratu. Existenčne sme totiž v súčasnosti, aj kvôli pandémii, takmer úplne závislí na využívaní predaja cez siete reťazcov, ktoré zabezpečujú predaj cez 80 % potravín," skonštatovala predsedníčka predstavenstva SZPCC Tatiana Lopuchová.

Poslanci by podľa Lapšanského schválením novely zákona otvorili dvere likvidácii posledných malých výrobcov a predajcov regionálnych potravín, malých nezávislých predajní potravín, večierok, bistier, podnikových predajní chleba a pečiva, mäsiarstiev a ďalších. "Obchodné reťazce totiž disponujú takou ekonomickou silou, že využitím predaja potravín pod nákupné ceny, teda zámerne nereálne nízkymi cenami, by ľahko zlikvidovali akéhokoľvek menšieho výrobcu či predajcu v regióne. Následne by sa stali obyvatelia regiónov úplne závislí od ich cenovej politiky a zvýšených cien, keďže by v regiónoch úplne zničili konkurenciu," upozornil.

Zväz preto v mene 12.000 veľkých, malých aj stredných pekárov, cukrárov a cestovinárov z celého Slovenska a ich rodín otvoreným listom žiada poslancov, aby zmeny neschválili a zamedzili tak "likvidácii slovenskej výroby potravín". Tieto úpravy podľa SZPCC s pekármi nikdy neboli prerokované ani konzultované.