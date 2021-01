Zmizla počas koronakrízy chrípka? Veľavravný odkaz odborníkov: Čo spomalilo jej šírenie nielen medzi Slovákmi

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola na začiatku chrípkovej sezóny 2020/2021 výrazne nižšia ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Podpísali sa pod to najmä opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu.

Ešte v polovici januára o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Výrazne klesol počet ochorení ako chrípka, zápal pľúc alebo priedušiek. "Takmer vo všetkých sledovaných týždňoch v aktuálnej chrípkovej sezóne dosahuje chorobnosť na ARO menej ako polovicu chorobnosti v rovnakých týždňoch predchádzajúcej sezóny," priblížil 15. januára hlavný hygienik SR Ján Mikas. Výrazný medziročný pokles počtu akútnych respiračných ochorení je podľa neho očakávaným vedľajším efektom opatrení prijatých na zamedzenie šíreniu ochorenia COVID-19. Dôležitú úlohu zohralo najmä zníženie stretávania sa ľudí, nosenie rúšok, telemedicína a sociálny odstup pri stretnutiach.

Výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení po minulé roky prerástol zväčša na prelome januára a februára do celoštátnej chrípkovej epidémie."Na chrípku aj COVID-19 totiž môžeme ochorieť súbežne. Pri ochorení spôsobenom jedným vírusom sa dokonca zvyšuje pravdepodobnosť nakazenia sa ďalším vírusom alebo baktériou, pretože organizmus je oslabený. Súbežný priebeh chrípky a COVID-19 môže významne zhoršiť zdravotný stav," upozornil Mikas.

Ochorenie COVID-19 je rovnako ako chrípka a jej podobné ochorenia respiračným ochorením šíriacim sa kvapôčkovou infekciou.Chrípka môže mať rovnako ako COVID-19 ťažký priebeh, spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, trvalé zdravotné následky a aj smrť. Ochorenia môžu viesť k zápalom pľúc, zlyhaniu dýchania či zápalovým ochoreniam srdca.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) počas tretieho týždňa klesla o 6,9 percenta oproti týždňu predtým. TASR o tom informoval odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia klesla o 16,8 percenta. Choré na chrípku boli osoby vo veku od 15 do 19 rokov. Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie.

Na chrípku a jej silu sa pozrel aj český epidemiológ Jan Kynčl. Ako uvádzajú novinky.cz, v rozhovore pre denník Právo opísal, ako sa vlastne vyvíja tohtoročná chrípková sezóna. Podľa epidemiológa sa vďaka proticovidovým opatreniam chrípka v Európe nevyskytuje, no ešte stále môže prekvapiť. Na výskyt chrípky majú aj podľa neho istý vplyv rúška a obmedzenie kontaktov a pripúšťa, že zrejme preto sa na našom kontinente vyskytuje chrípka iba ojedinele.

Na otázku, či odporúča očkovanie proti chrípke vo väčšej miere, odpovedá jednoznačne. Odporúčal by to aj v dobe bez covidu, nakoľko chrípka je závažné ochorenie, ktoré môže v prípade starších a chronických pacientov viesť k zbytočným úmrtiam. Dodáva, že doteraz bola najväčším zabijákom medzi infekčnými ochoreniami vo vyspelých krajinách chrípka, teraz je ním však už koronavírus.