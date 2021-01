Útočník Chicaga prepisoval históriu: TOTO v tíme Blackhawks dokázal iba jeden hráč

Prepísal historické tabuľky! Hokejový útočník tímu NHL Chicago Blackhawks Pius Suter (24) sa stal hviezdou nočné stretnutia proti Detroitu (6:2).

Chicago pokorilo Detroit 6:2, pričom štyri góly Blackhawks padli z hokejok švajčiarskych útočníkov. Jeden strelil Philipp Kurashev a hetrikom sa blysol ďalší nováčik Pius Suter, pre ktorého to boli prvé tri góly v profiligovej kariére.

Center si otvoril strelecký účet v NHL v 5. minúte, druhý gól pridal o päť minút neskôr a hetrik skompletizoval v 13. minúte tretej tretiny. "Bol som vyhecovaný, nabudený. Keď strelíte dva góly, uvedomujete si, čo bude znamenať ten ďalší. Bol som šťastný, že to nakoniec vyšlo," tešil sa Suter.

"Som nadšený, že som konečne strelil prvý gól. Po ňom to už bolo pre mňa ľahšie. Mal som nejaké šance a na konci mi to tam padlo aj tretíkrát. Bol to skvelý pocit, dodalo mi to sebavedomie," vyznal sa Suter, ktorý vlani v lete podpísal s Blackhawks ročnú zmluvu.

Stal sa od roku 1933 prvým hráčom Blackhawks, ktorý strelil svoje prvé tri góly NHL v jedinom zápase, pred 88 rokmi to dokázal Bill Kendall. Za uplynulých 30 rokov to dokázali v celej súťaži iba desiati hráči.