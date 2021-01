Chcú vrátiť život do okresu: Nitra sa pripravuje na štvrté kolo testovania

Okres Nitra sa po troch kolách plošného testovania na COVID-19 predbežne pripravuje aj na štvrté kolo.

V Nitre by sa podľa primátora Mareka Hattasa malo opäť konať doterajším systémom, teda v desiatkach odberných miest od piatka do nedele. Ďalej by už malo testovanie pokračovať v stabilných mobilných odberných miestach, ktorých počet by mal byť vyšší.

„Potrebujeme vrátiť nielen život do nášho okresu, ale hlavne deti do vzdelávacích zariadení, pretože nám uteká komplet celý školský rok. Toto je cieľ, ku ktorému sa potrebujeme dostať,“ povedal Hattas. V okrese Nitra prišlo v každom z troch kôl na testovanie od 86-tisíc do 96-tisíc ľudí. Testy vo všetkých troch kolách odhalili 4 060 pozitívnych osôb, ich počet každým kolom klesal. Po treťom kole bola miera pozitívnych testov v okrese 0,73 percenta. Presnejšie informácie o štvrtom kole testovania budú podľa primátora Nitry známe v stredu.

Situácia vo Fakultnej nemocnici Nitra je podľa jej riaditeľa Milana Dubaja stále veľmi vážna, ale stabilizovaná. Denne je v nemocnici 150 až 220 pacientov s COVID-19. Zamestnanci nemocnice sú podľa riaditeľa vyčerpaní a prepracovaní, dobrou správou však je, že predtým pozitívne testovaní sa po karanténe postupne vracajú do práce. Dubaj vidí cestu k zlepšeniu situácie v trvalej možnosti testovania, pretože COVID-19 tu podľa neho bude ešte celé mesiace, možno aj roky.

Vakcinačné centrum nemocnice doteraz zaočkovalo viac ako 6 700 ľudí, 732 z nich už dostalo aj druhú dávku. Dubaj však dodal, že kapacitné možnosti vakcinačného centra sú vyššie, ako je počet dodávaných vakcín. Samosprávy v okrese Nitra sa rozhodli pre plošné testovanie ešte pred rozhodnutím vlády o celoštátnom testovaní Zachráňme spoločne životy. Dôvodom bola mimoriadne zlá epidemiologická situácia v regióne na prelome rokov.