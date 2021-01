Výsledky celoplošného testovania na Hornom Šariši: Z východu prišli dobré správy

V meste Bardejov počas uplynulého víkendu vykonali v rámci skríningového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 celkovo 11 013 testov, ktoré odhalili 42 pozitívnych ľudí. Miera pozitivity tak bola na úrovni 0,38 percenta.

Ako uvádza samospráva na svojej sociálnej sieti, v sobotu vykonali v meste 7 000 testov. Počet zachytených pozitívnych prípadov bol 26, miera pozitivity tak predstavovala 0,37 percent. V nedeľu pribudlo 4 013 testov a pozitívne testovaných bolo 16 ľudí. Miera pozitivity za tento deň tak predstavovala 0,4 percenta.

V meste bolo počas víkendu k dispozícii 20 odberových tímov na 13 stanovištiach. Testovanie, na ktorom pomáhali aj zdravotníci z Poľska, sa podľa radnice zaobišlo bez akýchkoľvek výraznejších technických a hygienicko-epidemiologických nedostatkov.

Predbežné výsledky testovania v Bratislavskom kraji: V ktorých častiach bolo najviac pozitívnych?

V meste Svidník sa na štyroch odberových miestach nechalo otestovať 1 859 ľudí, pozitívnych bolo päť z nich. Miera pozitivity tak bola necelých 0,27 percenta. „Mesto Svidník sa zapojilo do tohto celoslovenského skríningového testovania vo štvrtok a počas prvých dvoch dní 21. a 22. januára sme otestovali 15 rôznych skupín zamestnancov. V sobotu a v nedeľu 23. a 24. januára sa podarilo aj na objednávkovom mieste v Dome kultúry otestovať veľa občanov, ktorí neboli objednaní. V nedeľu sme pridali odberové miesto na amfiteátri, a tak sme pomohli aj veľkej komunite občanov na Festivalovej ulici,“ zhodnotilo mesto na svojej sociálnej sieti.

V susednom Stropkove od pondelka do nedele minulého týždňa vykonali v meste 4 916 antigénových testov. Z nich 37 bolo pozitívnych, čo predstavuje pozitivitu 0,75 percenta. V celom okrese Stropkov otestovali 8 270 osôb. Pozitívnych bolo 50 ľudí, teda 0,6 percenta. Testovanie v Stropkove prebiehalo v sobotu na troch a v nedeľu na štyroch odberových miestach, na ktorých počas víkendu pomáhali aj lekári a zdravotníci z Poľska.

Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, testovanie bude pokračovať aj počas nasledujúceho obdobia na dvoch odberových miestach. Mobilné odberové miesto na ulici Nový riadok pri kultúrnom stredisku je otvorené v pondelok až sobotu od 8:00 do 12:00 a od 16:00 do 20:00. Na testovanie je potrebné sa objednať na stránke korona.gov.sk. Mobilné odberové miesto na Šarišskej ulici je otvorené od pondelok do piatka od 10:00 do 18:00. Testovanie tu prebieha bez registrácie.