Skríning v Trnavskom kraji: Najhoršie čísla majú tieto mestá

V Trnave prišlo počas víkendu na antigénové testovanie 17 380 ľudí.

Dvesto z nich malo pozitívny výsledok testu na COVID-19. Miera pozitívnych testov v krajskom meste dosiahla 1,15 percenta. Trnavčania sa môžu testovať ešte aj v pondelok a utorok, aj keď už len na obmedzenom počte odberných miest a len v čase od 16:00 do 20:00.

V porovnaní s prvým celoplošným testovaním, ktoré bolo na prelome októbra a novembra minulého roku, sa v Trnave prišla zatiaľ otestovať len polovica ľudí. Vtedy bolo otestovaných takmer 36 tisíc ľudí, miera pozitívnych testov dosiahla 0,68 percenta.

Najhoršie výsledky plošného testovania evidujú v Dunajskej Strede, kde miera pozitívne testovaných dosiahla 2,3 percenta. Testovanie v tomto meste pokračuje aj dnes. V Galante dosiahla miera pozitívne testovaných 1,98 percenta, v Hlohovci 1,97 percenta. V Senici za štyri dni testovania zistili 99 pozitívnych ľudí, čo je 1,26 z celkového počtu testovaných, v Piešťanoch 54 pozitívnych, čo je 0,60 percenta.

O celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 s názvom Zachráňme spoločne životy rozhodla vláda. Koná sa od pondelka 18. januára do utorka 26. januára. Negatívny výsledok testu bude od stredy 27. januára potrebný aj pri ceste do práce, na výkon podnikateľskej činnosti, na výdajné miesta internetových obchodov, ale aj do prírody a viaceré ďalšie aktivity.