Zlé správy pre Česko: Očkovanie rizikových skupín sa oneskorí až o mesiac

Očkovanie najrizikovejšej skupiny, do ktorej patria ľudia nad 80 rokov a zdravotníci, bude mať oproti pôvodnému plánu oneskorenie zhruba o mesiac. Pôvodne malo skončiť vo februári, potrvá ale pravdepodobne do konca marca.

V relácii Otázky Václava Moravca to povedal minister zdravotníctva Jan Blatný (za ANO). Dôvodom sú podľa neho terajšie nižšie dodávky vakcíny.

Do najohrozenejšej skupiny patria klienti domovov pre seniorov, so zvláštnym režimom a pre postihnutých, pacienti liečební dlhodobo chorých, seniori nad 80 rokov a zdravotníci, ktorí sa starajú o ľudí s COVID-19. Sú v nej tiež pracovníci domovov, ktorí sa priamo starajú o klientov, či pomáhajúci dobrovoľníci a vojaci. Celkom podľa pokynov k očkovaniu ide o 838 000 ľudí. Podľa Blatného bolo cieľom zaočkovať ich do konca februára.

"Pretože ten posun bude znateľný, nielen kvôli oneskoreným dodávkam od firmy Pfizer/BioNTech, ale aj AstraZeneca .... to znamená oneskorenie zhruba o mesiac oproti pôvodnému plánu," uviedol Blatný. Podľa neho má Česko istých do konca marca asi 1,5 milióna dávok. "To zodpovedá počtu ľudí v tej najrizikovejšej skupine (k podaniu dvoch dávok)," dodal minister. Podľa neho je zmysluplné odsunúť aj registráciu ostatných, pretože by termín očkovania nemohli dostať, pokiaľ neskončí vakcinácia najrizikovejších skupín.

Podľa pokynov na očkovanie, ktoré schválila vláda, malo do konca marca prvú dávku dostať 1,28 milióna ľudí, zhruba polovica z nich mala mať za sebou aj druhú dávku. Firma Pfizer/BioNTech dodávky dočasne obmedzila, aby mohla rozšíriť výrobu. Blatný už v piatok povedal, že by potom v druhom štvrťroku mali byť dodávky do Česka väčšie, než sa pôvodne počítalo. V apríli, máji a júni malo podľa pôvodného plánu doraziť každý mesiac 900 000 dávok tejto vakcíny. Moderna mala dodať do konca marca 240 000 dávok a AstraZeneca 600 000.

Vedúci lekár Kliniky anestézie, resuscitácie a intenzívnej medicíny Všeobecnej fakultnej nemocnice (VFN) Martin Balík považuje zdravotníkov za menej rizikových než ich pacientov. "Uprednostnil by som určite to, aby sme boli menej zaťažení prísunom rizikových pacientov. Rad zdravotníkov pracuje v prevádzkach, kde sa s nakazenými stretne tak nanajvýš cestou MHD do práce. Nie sú tak exponovaní," uviedol Balík. Poukázal na to, že mnohí zdravotníci chorobu tiež už prekonali, takže majú nasledujúce mesiace imunitu.

S odkladom očkovaniA zdravotníkov či s odsunutím druhej dávky by nesúhlasil prezident Českej lekárskej komory Milan Kubek. Podotkol, že koronavírusom sa doteraz nakazilo 60 000 zdravotníkov, z nich 10 000 lekárov. Celkom 42 zdravotníckych pracovníkov zomrelo, z nich 19 lekárov. Kubek poukázal tiež na to, že mnoho lekárov a sestier je vo vyššom veku.

Do Česka dorazilo zatiaľ asi štvrť milióna dávok vakcíny. Očkovať sa začalo 27. decembra. Zatiaľ zdravotníci podali 192 000 očkovacích dávok. Podľa štatistík denne podajú 12 000 až 14 000 dávok. Najvyšší bol denný počet zatiaľ 21. januára, a to 15 319 dávok.

Kubek podotkol, že vláda schválila pokyny na očkovanie s vymedzením prioritných skupín viac ako dva týždne po začiatku očkovania. "Je problém, že sa všetko robí na poslednú chvíľu. My sme síce majstri improvizácie, ale niekedy je to zu viel (príliš)," povedal Kubek. Aby sa podarilo zaočkovať do konca septembra plánovaných sedem miliónov ľudí, bolo by podľa šéfa komory potreba každý deň po 200 dní vykonať 70 000 očkovaní. "Keď začneme začiatkom marca, tak sa to dá ešte stihnúť," myslí si Kubek.

Kritizoval aj to, že zdravotníci za prácu v jesennej vlne nákazy ešte nedostali odmeny. Blatný uviedol, že by sa mali vyplatiť v marcovej výplate v apríli.