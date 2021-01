Sedem manželiek Larryho Kinga († 87) to nemalo ľahké: Posledná sa o rozvode dozvedela drsne

Bol najznámejšou televíznou osobnosťou Ameriky na prelome 20. a 21. storočia.

Byť hosťom v programe Larryho Kinga († 87) bola veľká prestíž. V súkromnom živote sa mu však až tak nedarilo.

Jeho kariéra trvala 63 rokov. Začínal v rádiu, ale rýchlo si ho všimli televízie. Celých 25 rokov mal na CNN v hlavnom vysielacom čase program Larry King Live. Moderátorská legenda však mala už dlho problémy so zdravím. Už v roku 1987 ho postihol masívny infarkt a potreboval päťnásobný bypass. Odvtedy absolvoval viacero operácií srdca. Prekonal aj rakovinu pľúc.

V nemocničnej izbe mal aj svoju poslednú svadbu. Shawn Southwick (61) si ho totiž brala tri dni pred plánovaným zákrokom. To bolo v roku 1997 a vydržali spolu najdlhšie. Mali spolu dvoch synov, dohromady mal Larry King 5 detí. Ani so Shawn sa to však neskončilo dobre.

Po ďalšom pobyte v nemocnici v roku 2019 sa Larry rozhodol, že chce dožiť šťastne a sám a požiadal o rozvod. Shawn sa o tom dozvedela až z médií. Larry navrhol, že jej bude platiť 27-tisíc eur mesačne až do rozvodu, ktorý však už nedotiahli do konca. Začiatkom januára ho museli hospitalizovať po tom, čo sa nakazil koronavírusom a v nemocnici zomrel.

Osudové ženy

Freda Miller

Bola to jeho stredoškolská láska. Vzali sa v roku 1952, keď mal ešte len 18 rokov. Manželstvo bolo anulované v roku 1953 na žiadosť Frediných rodičov, ktorí nesúhlasili s ich zväzkom.

Shawn Southwick

Speváčku mladšiu o 26 rokov si vzal v roku 1997. Mali dvoch synov. Na desiate výročie Shawn vtipkovala, že je jediná Larryho žena, ktorá to dotiahla do dvojciferných čísel. V roku 2010 však prvýkrát požiadali o rozvod, no po 3 mesiacoch sa udobrili. V roku 2019 Larry požiadal o rozvod opäť. Hlavným dôvodom bol veľký vekový rozdiel, ktorý sa prejavoval čoraz viac a on chcel byť radšej sám.

Anette Kaye

Vzali sa v roku 1961 a ešte v ten istý rok stihli aj rozvod. Z ich zväzku vzišiel syn Larry Jr. (59), o ktorom však otec vyše 30 rokov nevedel. Anette mu o ňom povedala až v roku 1994, keď zomierala na rakovinu pľúc.

Alene Akins

So zajačikom z Playboya bol Larry ženatý dvakrát. Najprv sa vzali v roku 1961 a rozviedli v roku 1963. Druhé manželstvo trvalo od roku 1967 do roku 1972. Mali dcéru Chaiu a adoptoval si jej syna Andyho. Obe deti však zomreli v roku 2020 v priebehu pár mesiacov. Larry ťažko niesol, že ich prežil.

Mickey Sutphin

Medzi dvomi manželstvami s Alene Akins stihol Larry jedno s Mickey v rokoch 1963 až 1967. Spoznali sa v rádiu v Miami, kde spolu robili a mali dcéru Kelly.

Sharon Lepore Otvoriť galériu Sharon Lepore Zdroj: gettyimages

Druhé najdlhšie manželstvo trvalo od roku 1976 do roku 1983 a bolo najviac súkromné. O Sharon sa nevie veľa, len to, že bola učiteľkou matematiky a asistentkou televíznej produkcie.

Julie Alexander Otvoriť galériu Julie Alexander Zdroj: gettyimages

Larry stretol podnikateľku Julie v roku 1989 a o ruku ju požiadal už na prvom rande. Žili však v rôznych mestách, vo Philadelphii a vo Washingtone. Už po roku sa rozišli a v roku 1992 sa rozviedli.