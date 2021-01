Kat Habera nešetril ani Janu Kirschner: Zdrvujúci komentár o jej speve!

Niet pochýb o tom, že Jana Kirschner (42) patrí na Slovensku medzi najznámejšie spevácke mená.

Viac ako 10 štúdiových albumov a množstvo cien svedčia o jej umeleckých kvalitách. Jej talent sa však pred rokmi nepozdával ostrieľanému veteránovi Paľovi Haberovi (58), ktorý jej dal poriadne ľadovú sprchu, ktorá nás mohla obrať o jednu z našich veľkých hviezd. Paľo totiž na jej hlasové kvality adresoval poriadne tvrdé slová.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Kariéra speváčky Kirschner sa začala pred 25 rokmi. Budúca nádejná hviezda vtedy počas súťaže krásy Miss Slovensko ešte v roku 1996 oslovila našu domácu hviezdu Paľa Haberu, ktorý počas galavečera s kráskami na pódiu vystupoval. „To bol začiatok mojej cesty. Na tej súťaži bol Habera a ja som mu dala kazetu, kde som spievala, pretože vtedy celé Slovensko hľadalo speváčku. A dala som ju ešte jednému človeku a ten sa potom stal mojím manažérom takmer na 20 rokov,“ spomína speváčka na svoje začiatky.

S takým tvrdým ohlasom, aký dostala od obávaného porotcovského kata speváckych súťaží Haberu, však nerátala ani v tom najhoršom sne. „Pamätám si, že Habera volal Jožkovi a povedal mu, že: ‚Počúvaj, ona nevie spievať, z toho nič nebude.‘ To bolo strašne milé, pretože Paľo sa mi potom po čase ospravedlnil a povedal: ,Počúvaj, ja som to fakt tak nemyslel, to fakt tak nie je a veľmi ti držím palce‘,“ smeje sa Kirschner, ktorá na príhodu spomína s úsmevom v rádiu Jemné.

„Takže prišlo všetko, čo malo prísť, manažér ma zobral a začali sme potom spolupracovať. Prišla prvá kapela, prišiel prvý kontrakt a tak ďalej,“ uzatvára umelkyňa, ktorá nedávno predstavila svoj najnovší hit Láska neumiera - úvodnú pieseň k seriálu Slovania, ktorý má pod palcom známa Wanda Hrycová.