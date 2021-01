Mokráňovú trápia od pôrodu ukrutné bolesti: Lieči sa vlastnou plazmou

Bolesti začala riešiť s odborníkom. Exfarmárka Lucia Mokráňová (28) od narodenia svojej dcérky Tali trpí ukrutnými bolesťami zápästia.

Tie sú podľa jej slov také neznesiteľné, že nedokáže udržať v ruke baliaci papier a ani malej plienku. Snažila sa svoj bolestivý zdravotný stav, ktorý pretrváva už niekoľko mesiacov, vyriešiť ortézou. Ani to však úplne nezabralo, a preto sa rozhodla pre iné riešenie.

Verí, že operácia nebude nutná. Luciu Mokráňovú zasiahli obrovské bolesti zápästia, ktoré jej bránia v plnohodnotnom cvičení a aj v bežnom živote. V tejto ťažkej dobe, spojenej s nebezpečnou pandémiou koronavírusu, je náročné vyhľadať lekársku pomoc.

„Bola som nakoniec s rukou u lekára. Som rada, že sa to zatiaľ nemusí riešiť operačne. Zvolili sme liečbu vlastnou plazmou, takže mi odobrali krv a vlastne pichli mi to na to miesto, kde ma to bolí, tak uvidíme. Je to potom lepšie, ale musím si dať ortézu, pretože to ešte dosť cítim,“ prezradila blondínka.