Čo nás čaká po testovaní? V hre je otvorenie obchodov, toto však Slovákov rozhodne nepoteší

Gro plošného skríningu máme po víkende za sebou.

Premiér Igor Matovič (47) oznámil, že len v sobotu bolo spravených viac ako 1,3 milióna antigénových testov, pričom celkovo sa od pondelka do soboty vykonalo 1,8 milióna testov. Už tento týždeň sa má rozlúsknuť, ako bude Slovensko pokračovať ďalej a či budeme môcť uvoľňovať opatrenia. Kompetentní sľubujú, že k bežnejšiemu životu sa možno vrátime už 8. feburára.

V sobotu v rámci skríningového testovania na koronavírus odhalili 9 979 pozitívnych z počtu 1 303 000 testov. Pozitivita tak predstavuje 0,77 %. „Sú to tisíce ľudí, o ktorých by sme inak nevedeli,“ skonštatoval premiér s tým, že najvyššia pozitivita bola za sebou zaznamenaná v okrese Revúca. „Rekordmanom je okres Revúca, o ktorom nikto z Bratislavy nechyroval, tí, čo hovorili, že ohniská len treba testovať a podobne, že okres Revúca môže byť problém,“ dodal Matovič.

Matematici združení v spolku Dáta bez pátosu však tvrdia, že na Revúcu vládu upozorňovali už pred týždňom. „Okres Revúca bol v našich reportoch cez víkend pred spustením skríningu z celkom 72 okresov Slovenska uvedený na mieste číslo 3 ako skokan dňa v sedemdňovej incidencii zo 14. januára v dennom reporte,“ napísali analytici.

Primárnym cieľom aktuálneho testovania sú podľa Matoviča zamestnanci: „Reálne do práce chodí len okolo jeden a pol milióna ľudí.“ Premiér povedal, že každé číslo medzi 1,5 až troma miliónmi otestovaných je dobré. Od pondelka do soboty pritom prišlo celkovo 1,8 milióna ľudí. Cieľom testovania podľa ministra Mareka Krajčího bolo odhalenie ohnísk.

„Uvidíme, ktoré regióny sú na tom horšie a na základe toho budeme pokračovať v boji proti pandémii,“ prízvukoval. Už tento víkend chcú znova spustiť plošné testovanie v 37 okresoch s najhoršími výsledkami. Cez týždeň oznámia, ktoré okresy sa budú musieť testovať znova podľa toho, koľko pozitívnych v nich našli. V tých 37 horších sa totiž bez nového testu dostanete len do potravín či k lekárovi, no do práce alebo prírody budete potrebovať negatívny výsledok.

Nastupuje semafor

Od 8. februára by sa zase spustil tzv. COVID automat, ktorý stanovuje, kedy sa ktoré oblasti otvárajú. „Pokiaľ by sme sa dostali do oveľa väčšieho kontinuálneho pretestovávania obyvateľstva, budeme si môcť dovoliť otvárať. Keď sa pozrieme do okolitých krajín, tak plánujú mať lockdowny oveľa dlhšie. Jediné, čo nám môže lockdown skrátiť, je testovanie,“ tvrdí Krajčí.

Pozitívne správy zrejme budú počuť obchody, ktoré budú môcť otvárať. „Opatrenia budú ako pred lock­downom - meranie teploty, rozostupy, 1 zákazník na 15 metrov a podobne. To by sa mohlo udiať, pokiaľ budeme mať menší denný počet infikovaných ako je 5 000. Všetko to bude podmienené negatívnym testom, ktorým sa budú ľudia preukazovať,“ dodal Krajčí s tým, že nebude starší ako sedem dní.

Ako to bude vyzerať

1. Testovanie pokračuje

- otestovať antigénovými testami sa bude dať aj v tieto dni, keďže vláda od stredy 27. januára nariadila mať negatívny výsledok testu pre tých, ktorí chcú ísť do práce či do prírody. Tí, ktorí nemajú test, môžu chodiť len do potravín či k lekárovi.