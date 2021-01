Otázniky okolo kandidatúry Lipšica: S previerkou mu pomohol sused Krajniak

Mal to ťažšie ako ostatní. Bývalý minister Daniel Lipšic (47) sa už čoskoro posadí pred poslancov ako kandidát na špeciálneho prokurátora.

Podmienkou na uchádzanie sa o túto funkciu bolo aj to, aby mal bezpečnostnú previerku na prísne tajné. To ako advokát nespĺňal a on sám o to podľa zákona ani požiadať nemohol. Pomoc mu tak narýchlo poskytol minister práce Milan Krajniak (47).

Previerku na najvyšší stupeň prísne tajné udeľuje Národný bezpečnostný úrad a bez nej nie je možné byť kandidátom na špeciálneho prokurátora. Keď koalícia pred časom menila zákon, ktorým umožnila kandidovať aj neprokurátorom, tak zabudla spresniť, ako sa neprokurátori dostanú k previerke. Lipšic sám od seba nemôže požiadať o takúto previerku, musí to urobiť kompetentný orgán.

S jeho žiadosťou mu tak podľa denníka SME pomohol kamarát a sused, ktorý je zhodou okolností minister práce Milan Krajniak. Ten tak urobil 1. októbra a Lipšic ju získal 8. decembra. Úrad ho preveril za dva a pol mesiaca, bežne to trvá šesť mesiacov. Problémom však bolo, že kandidatúra sa dala podávať len do 8. januára a tak by kvôli zvyčajne dlhej previerke Lipšic nemohol kandidovať. Ministerstvo práce hovorí, že Lipšicov záujem o prokurátorskú funkciu nesúvisí s podanou žiadosťou o jeho previerku.

„Minister oslovil Daniela Lipšica s ponukou na spoluprácu, aby pôsobil ako jeho poradca pre právnu oblasť,“ povedala hovorkyňa ministerstva práce Eva Rovenská. Bývalý minister Lipšic mal riešiť trestnoprávne spory rezortu s dodávateľmi IT služieb a tie patria pod bezpečnostnú infraštruktúru štátu, čomu by sa mohol venovať len s previerkou.

„V danom čase som bezprostredne neriešil otázku bezpečnostnej previerky v súvislosti s kandidatúrou na špeciálneho prokurátora, keďže v tom čase malo uplynúť funkčné obdobie špeciálnemu prokurátorovi až v máji 2021. Je však pravdou, že som danú ponuku akceptoval aj preto, že som už vtedy túto kandidatúru zvažoval,“ priznal Lipšic pre Denník N.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga skonštatoval, že v koalícii nemajú dohodu o tom, koho podporia vo voľbe. Opozičný poslanec Matúš Šutaj Eštok zopakoval, že zmena podmienok pri voľbe bola účelová a že tento post obsadí práve Lipšic.

Kto kandiduje

Daniel Lipšic, advokát

Ján Šanta, prokurátor

Peter Kysel, prokurátor

Vasil Špirko, prokurátor