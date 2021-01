Prvé deti sa vrátia do tried už čoskoro: Kto bude pri otvorení škôl potrebovať test?

Pomaly sa k tomu schyľuje. Po niekoľkých mesiacoch bez pravidelného prezenčného vyučovania sa žiaci a študenti konečne dostanú do škôl.

Ministri avizujú, že všetko sa to má spustiť v pondelok 1. februára, keď by do školských lavíc mal zasadnúť prvý stupeň základných škôl aj posledné ročníky ZŠ a stredných škôl.

Šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí hovorí, že situácia sa zlepšuje a očakáva, že sa po celoplošnom testovaní dostaneme do stavu, že budeme môcť uvoľňovať opatrenia. Ako prvé sa otvorenia dočkajú školy, čiže od februára by mali fungovať materské školy aj prvý stupeň základných škôl pre všetky deti.

„Sme dohodnutí na vláde, že pokiaľ budú národné kritériá splnené a Slovensko sa bude môcť prepnúť do tretieho stupňa varovania, tak od 1. februára by sa mohli otvoriť školy v rozsahu materské školy, základné školy prvý stupeň bez testovania žiakov a koncové ročníky základných a stredných škôl, kde by bolo povinné testovanie,“ povedal Krajčí. Otvoriť by sa tiež mohli špeciálne školy pre deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne.

Maximálne by v triede mohlo byť päť detí na jedného učiteľa. Aj tie sa však musia preukázať testom nie starším ako sedem dní, prípadne mať výnimku z testovania. Minister školstva Branislav Gröhling vysvetľuje, že aktuálne riešia viaceré varianty testovania detí na ochorenie COVID-19. „Stále pracujeme s verziou, že by sme išli do antigénov. Viete, že som bol poverený vládou, aby sme vyriešili aj kloktacie testy,“ povedal.

Ostatné deti základných a stredných škôl sa budú na prezenčné vyučovanie vracať postupne podľa toho, ako sa bude zlepšovať situácia. Postupovať sa má podľa COVID automatu, ktorý ešte v decembri schválila vláda. Ten napríklad hovorí, že najskôr by sa do škôl mali pozrieť deti zo základných škôl a študenti zo stredných škôl až v poslednej fáze.

Od 1. februára 2021

Otvorenie škôl:

- MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne - bez testu;

- špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne, max. 5 detí na učiteľa - prezenčne, s testom nie starším ako 7 dní, ak nie je výnimka z testovania;

- koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU - prezenčne, s testom nie starším ako 7 dní.