Rybníček o výsledkoch v Trenčíne: Za toto vďačíme testovaniu pred Vianocami

V Trenčíne otestovali za jeden a pol dňa celkom 18.281 ľudí a identifikovali 66 pozitívnych, čo je 0,36 percenta.

Aktuálne výsledky podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka potvrdzujú zmysel decembrového testovania. "V tejto chvíli sa ukázalo, že decembrové testovanie, ktoré na rozdiel od tohto bolo dobrovoľné, malo naozaj veľký zmysel. Niektorí hovorili, že nebolo účinné, ale ono bolo extrémne účinné. Pretože sa ukazuje, že vďaka testovaniu v decembri pred Vianocami sme Trenčínu pomohli vyhnúť sa najhorším možným scenárom," podotkol trenčiansky primátor.

V Trenčíne otestovali počas víkendového (19. 12. - 20. 12.) plošného mestského testovania na nový koronavírus 21.660 ľudí. Pozitívny výsledok malo 560 z nich, čo bolo 2,59 percenta.

Samosprávy sú podľa Rybníčka hlavným organizátorom aktuálneho testovania a zvládli ho bravúrnym spôsobom. "Ukázalo sa, že v podstate potrebujeme len najmenší servis štátu a ostatné vieme zvládnuť sami. Druhý poznatok je, že samosprávy poznajú svojich ľudí. Primátori a starostovia ich vedia motivovať tak, že prídu v celkom veľkom počte. A chránia vlastné mestá a obce, pretože im ide o lokálpatriotizmus," podotkol primátor Trenčína.

"Ale tieto čísla neznamenajú, že sme nad koronavírusom vyhrali. Je dôležité, aby sme boli v lockdowne veľmi prísni a disciplinovaní. Pretože, ten vírus je veľmi primitívny. To znamená, že keď mu dovolíme väčším stretávaním sa zase šíriť, tak on sa začne šíriť. Mali by sme ešte pár týždňov vydržať. Lebo na začiatku marca už začne s nami hrať aj príroda a situácia sa potom začne zlepšovať," zdôraznil Rybníček.