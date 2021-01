Raši sa ako lekár vyjadril k vakcíne proti COVID-u: Odporučí Ficovi očkovanie?

Jaroslav Naď (OĽANO) a Richard Raši (Hlas-SD) v nedeľu diskutovali v relácii Na telo na televízii Markíza.

Podľa ministra obrany nemajú odborníci na Slovensku jednotný hlas a často sa stáva, že má každý iný názor a je ťažké rozhodnúť, ktorý z nich je potrebné počúvať. Raši tvrdí, že odborníci nie sú na Slovensku vyslyšaní. Zároveň sa vyjadril aj k plánovanému druhému kolu celoplošnému skríningu v polovici okresov, ktoré z tohto aktuálneho testovania vyjdú najhoršie.

Podľa jeho slov to vyzerá tak, že sa bude robiť len preto, aby sa minuli testy. "Budeme nakupovať ďalšie testy, pretože o ne je obrovský záujem z firiem, samospráv a nemocníc," povedal Naď. Ako tvrdí, ak by sa nerobil celoplošný skríning, tak by sa neodhalili niektoré ohniská, o ktorých sa nevedelo. Raši pripustil, že Hlas-SD by referendum organizoval aj bez Smeru-SD.

Ako lekár bude predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi odporúčať očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Pripustil, že pôjde pomáhať aj do nemocnice. Minister obrany si myslí, že poslanec Martin Čepček (OĽANO) by mal byť vylúčený z klubu. Zároveň uviedol, že by bol rád, ak by sa špeciálnym prokurátorom stal Daniel Lipšic. Potvrdil, že má informácie o tom, že keby vo vláde skončil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), tak by s ním išla aj časť poslancom strany Za ľudí.