V časti Slovenska má napadnúť až 25 centimetrov snehu: SHMÚ hovorí o veľkom nebezpečenstve!

V pondelok (25. 1.) má snežiť najmä na východe Slovenska. V niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja môže ojedinele napadnúť 20 až 25 centimetrov (cm) nového snehu.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. "Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najme pre dopravu a pohyb osôb," uviedli meteorológovia.

Výstraha druhého stupňa pred snehom platí od polnoci z nedele na pondelok a potrvá do 12.00 h. V ostatných okresoch na východe Slovenska, ale aj v lokalitách Brezno, Revúca a Rimavská Sobota sa očakáva taktiež sneženie. Podľa meteorológov by v týchto okresoch malo napadnúť miestami do desiatich centimetrov snehu, pričom platí výstraha prvého stupňa pred snežením.

Na východe Slovenska SHMÚ vydal aj výstrahu pred tvorbou snehových jazykov a závejov v čase od 3.00 h do 18.00 h. Meteorológovia upozorňujú, že ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu poľadovice, pričom výstraha prvého stupňa platí pre niektoré okresy v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Výstraha je platná do pondelka do 6.00 h.

V Jelšave platí upozornenie na vznik smogovej situácie pre častice PM10. Vyhlásilo ho SHMÚ a potrvá až do odvolania.