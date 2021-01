Ostaneme bez šampionátu? Lotyši chcú hokejové MS len pre seba, pomôže im aj vláda

Lotyšsko je pripravené zorganizovať hokejové majstrovstvá sveta 2021 aj bez spoluúčasti inej krajiny. Podľa tamojších médií je aj vláda ochotná finančne pomôcť.

Šampionát sa mal okrem lotyšskej Rigy uskutočniť aj v Minsku, Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) však odobrala Bielorusku spoluorganizátorské práva. Dôvodom boli obavy o bezpečnosť účastníkov vzhľadom na súčasnú politickú a epidemiologickú situáciu v krajine.

Časť šampionátu by sa mohla odohrať v Dánsku alebo v Bratislave. Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja potvrdilo, že rokuje s IIHF. "Dohodli sme sa, že do piatka tohto týždňa dáme dohromady dokumentáciu a rozpočet k prípadnej participácii na organizácii svetového šampionátu 2021. Radi by sme zdôraznili, že zatiaľ nie je nič isté. Rozhodovať bude Rada IIHF," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Niektoré hokejové federácie však preferujú šampionát na jednom mieste. Podľa agentúry DPA sa vyslovil za takéto riešenie napríklad prezident fínskej federácie Harri Nummela: "Myslím si, že najlepšie riešenie bude, ak sa celé MS uskutočnia v Lotyšsku."