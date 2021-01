Mamička mala tesne pred pôrodom trojičiek: Telefonát, po ktorom prepukla v plač

Mamička z Walesu išla pred pôrodom na obyčajnú prehliadku, ale keď prišli výsledky, zostala vydesená.

Ako informuje The Mirror, 30-ročná tehotná žena menom Ashleigh Shirajudin podstúpila krátko pred pôrodom bežnú kontrolu u doktora. Jej výsledky z vyšetrenia však ukázali, že je pozitívna na koronavírus. ,,Sestrička mi zavolala a povedala: ,Je mi to ľúto, ale máte COVID´," povedala mamička o telefonáte, po ktorom sa rozplakala. ,,Nevedela som ani rozprávať, len som plakala a potom zložila telefón."

Prekvapilo ju to najmä preto, lebo nepociťovala ani jeden z príznakov tohto vírusu. Najviac zarážajúce a devastujúce bolo pre ňu ale zistenie, že nielenže bude musieť rodiť sama, ale po pôrode nebude môcť vidieť svoje čerstvo narodené deti. „Celý deň som bola tak vystresovaná a potom som na druhý deň nemohla cítiť, ako sa deti hýbu,” opísala svoje pocity krátko po zistení tejto šokujúcej informácie.

Rutinnú predoperačnú prehliadku absolvovala týždeň pred cisárskym rezom, ktorý jej spravili 5. októbra, kedy na svet prišli jej detičky Molly Mae, Millie a Mia Rose. Ihneď po narodení boli novorodeniatka odnesené z pôrodnej sály, aby sa zabránilo infikovaniu detí koronavírusom. Našťastie všetky tri dievčatká mali test negatívny. Ashleigh presunuli do súkromnej miestnosti, kde ju dva dni pozorovali a neskôr ju prepustili domov.

Nedočkavá mamička odpočítavala zostávajúce dni do prvého ozajstného stretnutia so svojimi vlastnými deťmi, keďže musela stráviť po príchode domov v izolácii ešte celých 7 dní. Doktori pri samotnom pôrode pred Ashleigh aspoň na malú chvíľočku podržali každé jedno z dievčatiek a potom jej sestričky dali dokonca iPad, cez ktorý mohla svoje poklady sledovať 24 hodín denne. Jej pôrod bol ku všetkému ešte aj rizikový, pretože deti sa narodili o osem týždňov skôr a vážili len tri kilogramy. „Našťastie boli všetky silné malé bojovníčky a viedli si naozaj dobre. Bolo by to ešte ťažšie, keby som vedela, že niečo nie je v poriadku,“ priznala Ashleigh.

Po najdlhšom týždni v jej živote mohla konečne po prvýkrát podržať svoje tri dcérky. „Bála som sa, že s nimi nebudem mať spojenie, keďže som od nich bola preč, ale prišlo to prirodzene,“ neskrývala úľavu mama trojčiat. Dievčatá museli byť kvôli svojim drobným rozmerom potom ešte päť týždňov monitorované a kvôli opatreniam bol v miestnosti povolený iba jeden rodič. Po nekonečnom čakaní si nakoniec svoje bojovníčky odviezli domov, kde ich po prvý raz mohla vidieť aj ich staršia 9-ročná sestra.