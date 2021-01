Tínedžerka Bianca zachránila koronavírusom nakazenú rodinu pred plameňmi: Dym nikto necítil!

Obrovské šťastie! Bianca Rivera (19) z Texasu sa v jedno ráno zobudila kvôli strašnému smradu. Neskôr zistila, že predok domu pohltili plamene. Okrem nej si to nik iný nevšimol.

Ako píše Mirror, 19-ročné dievča zachránilo všetkých ľudí v dome. V priestoroch sa v tom momente nachádzalo sedem ľudí. Žiaľ, bola u nich potvrdená nákaza COVID-19, a tak absolútne necítili štipľavý dym. Ona jediná bola plne zdravá.

Bianca sa 15. januára v skorých ranných hodinách prebudila na zvláštny smrad, ako by niekde horel plast. Keď vyšla na chodbu, nič nevidela. Všade bol samý dym. Namiesto paniky začala ihneď konať a budila koho sa len dalo.

"Vybehla som zo svojej izby a zasiahol ma kúdeľ dymu z našej chodby a hneď ako som sa otočila, celá predná časť domu bola v plameňoch. Vtedy som si uvedomila, že musím všetkých dostať von," opísala hrozivé momenty.

Hoci všetkých úspešne zachránila, v dome sa nachádzalo ešte niečo veľmi dôležité. Bianca sa obetavo vrátila po štyroch psov. Z 19-ročnej dievčiny sa stala neuveriteľne odvážna žena. "Nemôžem uveriť, že bola v nebezpečnej situácii a snažila sa každého zachrániť," povedala hrdo mama Delmi. Svoju dcéru označila priam za hrdinku. Jej snahu rovnako ocenil aj miestny šéf hasičov.

Rodičia Carlos Rivera (41) a Delmi Rivera (43) boli v tom čase v práci. Ani netušili, že ich domov sa ocitol v pekelných plameňoch. Nebyť ich dcéry, svet by mal na konte ďalšie nešťastie. "Nepovažujem sa za hrdinku. Len som urobila to, čo by urobil hociktoiný pre svoju rodinu," povedala skromná Bianca.

Príčina požiaru doteraz nie je známa, vyšetrovanie stále prebieha. Všetci sledovali, ako sa im rúca milovaný domov pred očami, vrátane potrebnej výbavy pre podnikanie. Hoci prišli o bungalov, sú zdraví a pokope.