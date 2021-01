Medzinárodný deň komplimentov: Slovenky prezradili, akú najkrajšiu lichôtku dostali

Nešetrite milými slovami! Komplimenty sú príjemnou súčasťou života každého z nás - a mimoriadne potešia najmä nežnejšie polovičky.

Dnes si ich môžu užiť ešte o niečo viac, 24. január je totiž Medzinárodným dňom komplimentov. Vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin z Hopkintonu v štáte New Hampshire a Debby Hoffman z Concordu v New Hampshire. Počas tohto dňa by mal každý človek vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje. Aké najkrajšie slová na svoju adresu si vypočuli Slovenky?

Lucia Sotaková (47), učiteľka, Humenné

Lucia Sotaková (47), učiteľka, Humenné

- Najväčší kompliment som dostala nedávno, a to od mojich žiakov. Povedali, že sa tešia na naše online hodiny. Pochválili ma aj za to, že aj napriek momentálne ťažkému spôsobu učenia sa, bez problémov pochopia každú látku z fyziky a chémie, ktorú im na diaľku vysvetľujem. Nesmierne si to vážim. V tejto pochmúrnej „covidovej dobe“ to je pre mňa veľkým zadosťučinením a som rada, že ma „moje deti“, ako ich familiárne nazývam, takto ocenili.

Diana Leová (22), vysokoškolská študentka, Košice

Diana Leová (22), vysokoškolská študentka, Košice

- Vybrať jeden jediný najkrajší kompliment je ťažké, pretože bolo viacero jedinečných momentov, keď ma ľudia vedeli slovami potešiť. No vždy ma zahreje pri srdci, keď si spomeniem na chvíle, keď som počula od priateľov a blízkych, že sa cítia v mojej spoločnosti príjemne a vedia, že môžu byť bez obáv sami sebou. Je to skutočne veľmi povzbudivé, keď človeku dajú iní ľudia najavo, že jeho prítomnosť môže pre niekoho vytvárať pohodovú a nestrojenú atmosféru.

Miriam Bednárová (41), promotérka, Nové Zámky

- Komplimenty teraz, keď sme doma, dostávam za to, že výborne varím a pečiem. Či už je to domáci chlieb, langoše, šišky, tak ma vždy chvália. Chutí aj susedovým deťom, nielen mojej rodine, tak sa teším.

Katarína Chodúrová (28), manažérka predaja, Banská Bystrica

Katarína Chodúrová (28), manažérka predaja, Banská Bystrica

- Mám dobrého priateľa, ktorý nikdy nezabudne na milý kompliment alebo lichôtku, naposledy dnes ráno pri fotení do tejto ankety mi povedal, že dobre vyzerám. A robím s ľuďmi, tak sa občas stane, že si nejaký zákazník dovolí aj kompliment.

Alena Mrekajová (43), umelecká rezbárka, Bobrov

Alena Mrekajová (43), umelecká rezbárka, Bobrov

- Komplimenty nedostávam často, ale vždy keď niečo vyrežem z dreva, tak ľudia mi hovoria, že je to krásne a že som šikovná. Tiež som dostala kompliment len nedávno od mojej veľmi dobrej kamarátky. Dlho sme sa nevideli. No keď ma zbadala, prvé čo povedala, že veľmi dobre vyzerám. Bola úplne prekvapená a myslela to veľmi úprimne, čo ma, samozrejme, potešilo. Mala som z toho dobrú náladu. Už pár týždňov sa snažím schudnúť a som rada, že je to už na mne aj vidieť.