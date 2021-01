Zdravotnej sestre Patrícii zomrela tesne pred testovaním babička na COVID: Odkaz Slovákom so slzami v očiach

Testovalo sa šiesty deň, no až teraz sa pripravovali na najväčší nápor. Celoplošný skríning na COVID-19 je v plnom prúde aj počas víkendu.

Väčšina odberných miest sa otvorila práve na tieto dva dni a preto sa všetci z prvej línie chystali na množstvo práce, ktoré ich čakalo – medzi nimi aj praktická zdravotná sestra Patrícia Bojková (21). Mladá dievčina si v sobotu obliekla biely ochranný overal a na miestnej základnej škole v Prievidzi sa pustila do testovania napriek tomu, že len pár hodín predtým jej toto ochorenie vzalo milovaného človeka. Čo odkazuje všetkým Slovákom?

Praktická zdravotná sestra Patrícia Bojková (21) z Prievidze každý deň hľadí do tváre utrpeniu a bolesti, ktoré koronavírus prináša. Stará sa o starých ľudí, ktorí ju potrebujú, a svoju prácu berie ako poslanie. „Rozhodla som sa byť zdravotníčkou preto, lebo chcem pomáhať ľuďom a toto je tiež situácia, keď si musíme pomáhať asi viac ako inokedy,“ vysvetlila so smútkom v hlase Patrícia. Tá sa len pár hodín pred svojím sobotňajším ranným nástupom na testovacie miesto dozvedela smutnú správu.

„Stará mama v piatok zomrela na koronavírus. Mala 84 rokov a nemala žiadne závažné zdravotné problémy. Rada by som povedala a odkázala ľuďom, ktorí neveria na toto ochorenie, že to nie je len nejaká chrípka, ale naozaj sa treba chrániť, nestretávať sa s ľuďmi a byť opatrnejší. Dá sa povedať, že priebeh ochorenia u mojej babičky bol rýchly. Na začiatku týždňa mala len zvýšené teploty, včera sa jej už zle dýchalo, volali jej záchranku a pár hodín nato zomrela,“ opísala stratu milovanej osoby so slzami v očiach.

Napriek obrovskemu smutku sa však nevzdala a odvážne sa postavila do prvej línie. V miestnej základnej škole sa spolu s ostatnými kolegami v tíme obliekla do bieleho ochranného overalu a od rána testovala Prievidžanov. „Chuť pomáhať bola silnejšia ako smútok. Ráno, keď som vstala z postele som si povedala, že proste musím ísť. Aj pre moju babku...,“ priznala užialená zdravotníčka s tým, že ani na chvíľu nezaváhala.

Želá si len jediné: aby sme konečne porazili ochorenie, ktoré so sebou prináša veľa bolesti, utrpenia a smútku. „Chcela by som, aby sa to už celé skončilo, aby sa už normálne žilo, a bola by som rada, keby sa ľudia trošku spamätali,“ prezrádza mladá žena, ktorá sa v rámci svojej zdravotníckej profesie stará o starších ľudí. Zároveň vraví, že očkovanie je potrebné. Ona sama ho chcela absolvovať práve kvôli milovanej starkej. „Aj kvôli babke, aby som ju mohla vidieť, pretože som ju pár mesiacov nevidela, som sa chcela ísť dať zaočkovať,“ hovorí smutným hlasom.

Apeluje preto na ľudí, aby nad tým popremýšľali a najmä sa nedali zmiasť pochybnými či neúplnými informáciami. „Ja osobne si myslím, že človek, keď nemá dostatok informácií ani neverí, a hlavne sú ľudia, ktorí tvrdia, že v okolí nemajú nikoho pozitívneho a pritom opak je pravdou,“ uzavrela.