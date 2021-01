Moderátor Larry King († 87) pred kamerou kraľoval 63 rokov: Trapas pri rozhovore s Dzurindom!

Jemne sarkastický, no málokedy urážlivý. Taký bol charakteristický štýl Larryho Kinga († 87), slávneho moderátora, ktorý neuveriteľných 63 rokov spovedal tie najvýznamnejšie svetové osobnosti.

Ďalších rozhovorov sa od neho už, bohužiaľ, nedočkáme. Larry King zomrel v sobotu na súkromnej klinike v Los Angeles. Hoci príčina smrti ešte nebola oficiálne zverejnená, je pravdepodobné, že moderátorská hviezda podľahla ochoreniu COVID-19. Začiatkom januára ho totiž hospitalizovali práve s touto diagnózou.

Donald Trump, Vladimir Putin, Nelson Mandela, Paul McCartney, Jásir Arafat či Frank Sinatra. To nie je zoznam najdôležitejších ľudí posledných desaťročí, ale len malá ukážka z 50 000 hostí, ktorých spovedala moderátorská legenda Larry King. Mnohí z nich si zvyk­li vyberať práve jeho program na zverejnenie prelomových informácií. Niet sa čo čudovať, Larry King mal astronomickú sledovanosť. Bol za tým najmä jeho špecifický štýl vedenia rozhovoru. V súvislosti so Slovenskom sa mu podaril trapas - na CNN predstavil bývalého predsedu vlády Mikuláša Dzurindu ako rumunského premiéra.

Larry rád kládol detsky zvedavé, cielene naivné otázky. Na rozdiel od mnohých kolegov nezachádzal do zúrivých polemík. „Ak k hosťom pristupujete útočne, veľa toho z nich nedostanete,“ vravieval o svojej metóde. S prípravou rozhovorov sa nikdy príliš nezapodieval. Najradšej bol, keď o hosťovi nevedel viac ako diváci. A to bol jeho recept na úspech - pýtať sa presne to, čo by sa spýtal ktorýkoľvek divák. Zvedavý pánko s charakteristickými trakmi a typickým brooklynským prízvukom začal stúpať k sláve pôvodne najskôr v rozhlase.

Neskôr si ho všimla spravodajská televízia CNN a ponúkla mu rovno tú najlukratívnejšiu reláciu. Od roku 1985 až do roku 2010 pre ňu v hlavnom vysielacom čase pripravoval program Larry King Live.

Mal sedem manželiek

Zatiaľ čo v profesionálnom živote sa v jeho programoch striedali také esá ako Hugh Grant, Lady Gaga či všetci americkí prezidenti od Nixona až po Trumpa, jeho súkromný život bol komplikovanejší. Larry King, syn židovských prisťahovalcov z Rakúska a Litvy, vystriedal sedem manželiek. Jednu z nich si vzal dvakrát. Išlo o Alene Akins, zajačika z Playboya, s ktorou mal dve zo svojich piatich detí. Väčšina jeho manželstiev mala krátke trvanie, štyri sa skončili už po roku.

Prelomila to až posledná manželka Shawn South­wick. Vzali sa v roku 1997 a na desiate výročie Shawn vtipkovala, že je jedinou ženou, ktorá to pri Larrym dotiahla na dvojciferné číslo. V roku 2019 však požiadali o rozvod aj oni. Ten však už ne dotiahli. Larryho totiž začalo zrádzať zdravie. Prekonal viacero infarktov, mal päťnásobný bypass, úspešne sa vyliečil z rakoviny pľúc. Zdolala ho až tá najväčšia pliaga dnešných dní - koronavírus.

Larry King