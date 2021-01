Zatienia deti svojich slávnych rodičov? V prípade týchto hviezd nepadlo jablko ďaleko od stromu

Ratolesti slávnych rodičov to niekedy majú ťažké. Ľudia ich porovnávajú a mnohí z nich s nevraživosťou sledujú, či hviezdy filmového alebo podnikateľského neba svojim potomkom vydláždili cestičku k úspechu.

V športe je to trochu iné, deti musia mať veľký talent, vôľu a sebadisciplínu, aby sa presadili. Slávny rodič im síce môže pomôcť ako tréner, bez talentu si však napokon ani neškrtnú.A zdá sa, že o niekorých z nich ešte budeme veľa počuť!

Dcéra slovenského tenisového hrdinu to najskôr skúšala na kurtoch, no potom ju očaril golf. „Golf ju baví a je veľmi šikovná. No či z nej raz bude profesionálka, to je vo hviezdach,“ povedal vlani v lete pre Nový Čas teraz už bývalý daviscupový kapitán.

Marcel Haščák (33), syn Sebastián (3)

hokej

Strieborný medailista z MS 2012 Marcel Haščák a aktuálne hráč Popradu môže mať tiež svojho nasledovníka. Syn Sebastián už robí prvé hokejové kroky. „Učí sa korčuľovať a ide mu to. Dôležité je, že zatiaľ ho to baví, hokej sleduje stále, mám z neho radosť. Či bude z neho hokejista, tak to ukáže čas. Ale budem ho určite podporovať,“ povedal Haščák.

Primátor Vallo dal MS v Bratislave zelenú! Posledné slovo má vyriecť IIHF a synovia Christian (11) a Lukas (9)

futbal

Obvaja sa potatili. K otcovi, futbalovej hviezde, vzhliadali už počas jeho pôsobenia v SSC Neapol. „Futbal je šport, ktorý ich odmalička baví a ktorý doslova žerú. Už v Neapole trénovali s klubom. Na Slovensku sa automaticky zaradili do ocinovej akadémie. Obaja hrajú o dva roky so staršími spoluhráčmi, sú šikovní a je dobre, že ich to baví. Všetok voľný čas venujú tréningom, dokonca aj doma na vlastnom ihrisku. Koučuje ich Marek, o to je to pre nich príjemnejšie,“ povedal pre Nový Čas Marekov otec Richard.



Tomi Kid Kovács (43) a syn Kristián (9)

box



Športové gény po úspešnom slovenskom boxerovi Tomim Kidovi Kovácsovi zdedil aj jeho deväťročný syn Kristián. „Boxuje prakticky odmalička. Zatiaľ ho to baví, čo nás s manželkou teší. Dôležité je, aby mal pohyb a mal z toho, čo robí, hlavne on radosť. Dokonca už má aj nejaké sparingové zápasy, takže uvidíme v budúcnosti, či z neho bude aj profesionálny boxer. Ak sa tak rozhodne, podporím ho,“ vyjadril sa hrdý otec Tomi.



Peter Sagan (30) a syn Marlon (3)

cyklistika



Trojnásobnému majstrovi sveta v cyklistike Petrovi Saganovi robí radosť jeho trojročný syn Marlon. Jeho strýko a Petrov starší brat Juraj Novému Času prezradil, že malý Sagan už bicykluje vo veľkom. „Jasné, dokonca Marlon už bicykluje bez pomocných koliesok. Je vidno, že má športo-

vé vlohy po otcovi a baví ho to,“ vyjadril sa Juraj, ktorý jazdí s Petrom v stajni BORA-Hansgrohe.



Anastasia Kuzminová (36) a dcéra Olívia (5)

biatlon a bežecké lyžovanie



Trojnásobná zlatá olympijská medailistka v biatlone Anastasia Kuzminová je aj dvojnásobná šťastná mamina. Okrem syna Jeliseja (13) má aj dcérku Olíviu (5), ktorú s manželom tiež vedie odmalička k športu. „Ešte predtým, ako začala chodiť, chcela stáť na lyžiach (smiech). Celá naša rodina sa venuje bežeckému lyžovaniu, aj Olivka už bežkuje. Veľmi ju to baví a zatiaľ neriešime, či bude v budúcnosti aktívna športovkyňa. Teší nás, že má z toho radosť,“ povedala Nasťa.



Veronika Zuzulová (36) a synček Jules Gejza (2)

alpské lyžovanie

Syn slávnej slalomárky sa po prvý raz postavil na lyže pod dohľadom starého otca Timoteja (60) vlani v lete na nórskom ľadovci Fonna Gla-

cier. „Prvá jazda malého hrdinu. Lyžovanie nie je ľahké,“ pochválila sa bývalá reprezentantka na instagrame.