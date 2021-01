Obrovská vzbura v Rusku kvôli Navaľnému: Na protestoch zadržali už vyše 1600 ľudí

Už viac ako 1600 ľudí zadržala ruská polícia počas nepovolených protestov na podporu opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktoré sa v sobotu konali v desiatkach miest po celom Rusku.

Fotogaléria 23 fotiek v galérii

Oznámili to aktivisti zo skupiny OVD-Info. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti so sobotňajšími protestmi odmietlo akékoľvek americké zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruska. Obvinilo pritom veľvyslanectvo USA v Moskve, že už v piatok zverejnilo trasy protestných pochodoch v Moskve, Petrohrade a viacerých ďalších ruských mestách.

Ambasáda trasy zverejnila v rámci varovania pre amerických občanov, ktorým odporúčala, aby sa pochodom radšej vyhli. Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie v tejto súvislosti požiadala veľvyslanectvo USA o vysvetlenie. "Americkí kolegovia nám to budú musieť vysvetliť," zdôraznila.

Ambasáda USA v sobotu vydala vyhlásenie, v ktorom podporila právo ruských občanov na organizovanie pokojných protestov. Vyjadrila tiež obavy z toho, že ruské úrady podnikajú kroky na potlačenie protestných zhromaždení.

Ľudskoprávna organizácia OVD-Info uviedla, že po celom Rusku bolo zadržaných už vyše 1600 demonštrantov, pričom toto číslo zrejme ešte nie je konečné. Najviac zadržaných bolo v Moskve (vyše 500) a v druhom najväčšom meste Petrohrad (vyše 200). K zatýkaniu demonštrantov došlo v takmer 70 väčších i menších mestách po celej krajine.

Na zrejme najväčšom proteste, ktorý sa konal na Puškinovom námestí v centre Moskvy, sa podľa reportéra agentúry Reuters zúčastnilo najmenej 40.000 ľudí. Neuniformovaní príslušníci polície odvliekali demonštrantov do pristavených dodávok. Úrady oficiálne priznali len zhruba 4000 účastníkov.

Medzi zadržanými v Moskve je aj Navaľného manželka Julija; na moskovskom proteste sa zúčastnila aj jeho matka. Účastníci požadovali prepustenie Navaľného z väzby a pokrikovali heslá proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Podľa agentúry TASS na proteste v Moskve utrpelo ľahšie zranenia aj 42 príslušníkov ruských bezpečnostných síl. Aktivisti a novinári hlásili výpadky internetu po tom, ako sa na sociálnych sieťach začali šíriť videá, na ktorých bolo vidno, ako policajti bijú demonštrantov obuškami.