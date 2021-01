Mbappe stále nevie, či ostane v PSG: Veľavravné slová

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe stále zvažuje svoju budúcnosť v Paríži St. Germain. S úradujúcim majstrom má zmluvu do leta budúceho roka.

V Paríži som šťastný už od svojho príchodu. Fanúšikovia a vedenie mi vždy pomohli a za to im budem vďačný," povedal Mbappe po piatkovom triumfe 4:0 nad Montpellierom, na ktorom sa podieľal dvoma gólmi.

Dvadsaťdvaročný Mbappe prestúpil do PSG v roku 2017 z Monaca za 180 miliónov eur. V tom čase uprednostnil klub zo svojho rodného mesta pred Realom Madrid, ktorého záujem však stále pretrváva. "Viem, že sa budem musieť rozhodnúť v dohľadnej dobe. Nerobím to preto, aby som získal čas. Jednoducho nechcem podpísať novú zmluvu a po roku odísť. Ak položím pero na papier, bude to s úmyslom zostať v klube," povedal Mbappe.

Odchod Mbappeho a ani Neymara, ktorému sa taktiež končí zmluva v lete 2022, si nepripúšťa prezident klubu Nasser Al-Khelaifi. Minulý mesiac sa pre média vyjadril presvedčenie, že obe ofenzívne hviezdy v klube napokon zostanú.