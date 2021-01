Počasie je proti: Sobotný zjazd v Kitzbüheli zrušili

Sobotňajší zjazd Svetového pohára alpských lyžiarov v rakúskom Kitzbüheli sa neuskutoční.

Organizátori sa rozhodli zrušiť preteky vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky, informovala agentúra APA. Dážď so snehom by najmä v dolnej časti trate mohli lyžiarom vo vysokej rýchlosti spôsobiť veľké problémy, jury sa z tohto dôvodu rozhodla neohroziť ich zdravie a sobotné preteky zrušiť.

Už piatkovú súťaž, ktorú vyhral Švajčiar Beat Feuz, poznačili dva hrozivo vyzerajúce pády. Jeho krajan Urs Kryenbühl na cieľovom skoku vo vyše 146-kilometrovej rýchlosti nabral zospodu vzduch, stratil kontrolu nad "letom", tvrdo dopadol na zjazdovku a nekontrolovateľne sa kĺzal až do cieľového priestoru. Po hrozivom páde zostal ležať nehybne na snehu, okamžite k nemu pribehli záchranári. Preteky museli na niekoľko minút prerušiť. Kryenbühla napokon odviezol do nemocnice vrtuľník, vyšetrenia odhalili otras mozgu, zlomeninu pravej kľúčnej kosti a natrhnutie predného skríženého a vnútorného väzu v pravom kolene.

Už pred Kryenbühlom mal nepríjemný pád aj Ryan Cochran-Siegle. Američan sa pri nájazde do "traverzy" dostal do záklonu, stratil kontrolu nad lyžami a skončil v ochranných sieťach. Z nich sa síce dokázal sám vyslobodiť, podľa jury však hlásil mierne bolesti ramena a problémy so zrakom, takže privolaný lekár pre istotu takisto privolal vrtuľník. Ten odviezol víťaza decembrového super-G z Bormia na vyšetrenia do nemocnice. Nasledovala dlhšia pauza, keďže organizátorom trvalo, kým opravili ochranné siete.

Osudom ďalšieho programu 81. hahnenkammských pretekov sa bude jury zaoberať ešte v sobotu predpoludním. V nedeľu sa na zjazdovke Streif má uskutočniť super-G.