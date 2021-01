Odkaz novej administratívy hovorí jasne: Jadrové aktivity Severnej Kórey sú vážnou hrozbou pre mier

Aktivity okolo jadrových zbraní a ich rozširovanie v Severnej Kórei predstavujú "vážnu" hrozbu pre mier a nová americká administratíva príde so stratégiou, ktorá udrží USA a ich spojencov v bezpečí.

V piatok to vyhlásila hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, ktorú citovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap. Slová Psakiovej sú prvé priame vyjadrenia popredného predstaviteľa Bieleho domu na tému severokórejských jadrových aktivít od stredajšieho nástupu Joea Bidena do prezidentského úradu.

"Názor nášho prezidenta je samozrejme - bez akýchkoľvek pochybností - ten, že severokórejské aktivity okolo jadrových balistických striel a ďalšie činnosti súvisiace s rozširovaním týchto zbraní predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť vo svete," povedala Psakiová na tlačovom brífingu.

"A my určite máme nevyhnutný záujem odradiť od toho Severnú Kóreu," dodala. Psakiová uviedla, že administratíva predloží stratégiu, ako si poradiť so Severnou Kóreou (KĽDR), ale najprv posúdi dostupné vhodné možnosti, vrátane diplomacie. Využije pri tom aj konzultácie so spojencami USA, napríklad s Južnou Kóreou.

"Prijmeme novú stratégiu, aby sme udržali americký ľud a našich spojencov v bezpečí. Tento prístup sa začne dôkladným hodnotením súčasného stavu v Severnej Kórei, pričom budeme viesť intenzívne konzultácie s Južnou Kóreou, Japonskom a ďalšími spojencami o terajších možnostiach nátlaku a možnej diplomacii v budúcnosti," doplnila Psakiová.

"Môžem teda povedať, že tak ako v minulosti, Spojené štáty budú úzko spolupracovať s partnermi v regióne na tom, aby určili cestu vpred, a budú spoločne pracovať na politike odstrašovania," povedala Psakiová.