Ratingová agentúra zlepšila výhľad slovenskej ekonomiky: Hodnotenie zostáva na A+

Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) upravila hodnotenie Slovenska a zmenila výhľad nášho úverového ratingu z negatívneho na stabilný.

Úroveň hodnotenia zostáva na A+. Zmena výhľadu na stabilný odzrkadľuje pozitívne očakávania analytikov S&P, podľa ktorých dôjde v roku 2021 k oživeniu slovenskej ekonomiky. Prispeje k tomu nielen čerpanie eurofondov, ale aj pokračovanie investícií do súkromného sektora. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.

Ratingová agentúra S&P zdôvodňuje svoje rozhodnutie aj tým, že ekonomika SR síce v druhom kvartáli roka 2020 spomalila, a to najmä z dôvodu zavedenia pandemických opatrení, ale produkcia sa v roku 2020 zníži len o 6 % v porovnaní s 9,5 %, ktoré boli očakávané v júli. Nové opatrenia navyše nespôsobili zatváranie fabrík či priemyselných parkov. Aj tentoraz je dobrým signálom rast automobilového priemyslu, čo malo pozitívny výsledok aj na exportných trhoch. "Prekvapilo ma to, samozrejme, príjemne. Beriem to ako ocenenie vlády, že sa jej darí chrániť ekonomiku pred pandémiou, nemáme desivé čísla ohľadom rastu nezamestnanosti a straty kúpyschopnosti domácností a zároveň nepoľavujeme v predsavzatiach uskutočniť celú škálu reforiem, ktoré zvýšia odolnosť ekonomiky a zlepšenia život na Slovensku. Myslím, že svoju rolu zohralo aj to, že sme peniaze na pomoc Slovensku poskytli s rozvahou, s dôrazom na efekt, takže deficit za minulý rok, a teda aj celkový verejný dlh štátu, bude oproti plánu nižší," poznamenal minister financií Eduard Heger (OĽANO).

Podľa agentúry S&P o pozitívnom vývoji ekonomiky svedčí aj možné čerpanie finančných prostriedkov z viacročného finančného rámca EÚ (VFR) a z plánu obnovy. Pozitívne ohlasy priniesla aj nedávno predstavená expanzia Volskwagenu na Slovensku v roku 2023 v hodnote približne 500 miliónov eur. "Vláda prijíma kľúčové kroky k zabezpečeniu dlhodobej fiškálnej udržateľnosti odstránením vekového stropu pre odchod do dôchodku a posunom vpred v plnení stropov rozpočtových výdavkov," napísala S&P vo svojom hodnotení.

Rezort financií však podotkol, že na druhej strane si pandémia vyberá svoju daň na verejných financiách v podobe deficitu za rok 2020 na úrovni 7 % HDP. Aj keď niektoré fiškálne opatrenia budú na pandémiu reagovať aj v roku 2021, majú iba dočasný charakter. "Tento rok sme schválili rozpočet pravdy, záchrany a zodpovednosti," skonštatoval Heger. Zdôraznil, že vláda jasne deklaruje, že ku konsolidácii verejných financií pristúpi zodpovedne, len čo pandémia poľaví.

Ako silnú stránku vyzdvihuje S&P aj podobu súčasnej platobnej bilancie Slovenska. Predpovedané deficity bežného účtu zostanú do roku 2024 iba mierne.