Kanada zvažuje rázny krok: Prísnejšie opatrenia pre cestujúcich, nevyhnú sa karanténe

Kanadský premiér Justin Trudeau v piatok upozornil, že jeho vláda môže kedykoľvek pristúpiť k zavedeniu prísnejších obmedzení pre cestujúcich v reakcii na nové, pravdepodobne nákazlivejšie varianty koronavírusu.

Uvažuje sa o zavedení povinnej karantény v hoteli na vlastné náklady pre tých, ktorí pricestujú do krajiny, informovala agentúra AP. Trudeau na tlačovej konferencii povedal, že takéto opatrenia by mohli byť zavedené náhle a jasne varoval pred neodôvodnenými cestami do zahraničia.

"Momentálne by nikto nemal byť na zahraničnej dovolenke. Ak máte nejakú naplánovanú, zrušte ju. A počas jarných prázdnin si žiadnu neobjednávajte," povedal premiér.

Kanada už požaduje od tých, ktorí vstupujú do krajiny, aby sa na 14 dní izolovali a preukázali negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako tri dni. K navrhovaným opatreniam patrí aj povinná izolácia v hoteli namiesto domova.

Posledné varianty vírusu, ktoré sa objavili v Spojenom kráľovstve, Juhoafrickej republike a Brazílii, sa pravdepodobne šíria ľahšie a vedci tvrdia, že spôsobia viac prípadov nákazy, úmrtí aj hospitalizácií. Rovnako ich znepokojuje potenciálna možnosť zníženia účinku vakcín.