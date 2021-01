Toto je najkrajšie dievča na svete: Ak si myslíte, že má dokonalý život, ste na omyle! Kruté priznanie

Odkedy získala titul najkrajšie dievča na svete, zaplavili sociálne siete tejto krásky nenávistné komentáre a zraňujúce správy. Ona sa však nenechala zraziť na kolená.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Izraelská modelka a herečka Yael Shelbia (19) zvíťazila v súťaži 100 najkrajších tvárí roka 2020. V internetovej ankete, ktorú pravidelne organizuje stránka TC Candler, získala titul najkrajšie dievča na svete. Mladé dievča teraz prehovorilo o hrozných správach, ktoré si dennodenne nájde na adresu jej vzhľadu, informuje portál Mirror.

Modelka sa v priebehu rokov preslávila tým, že sa objavovala v prestížnych kampaniach pre kozmetickú značku Kim Kardashian, či pre sortiment starostlivosti o pleť od Kylie Jenner. Objavila sa tiež po boku futbalovej legendy Lionela Messiho v kampani pre značku Finney mobile.

Je hviezda zažiarila rýchlo a to so sebou prinieslo aj mnoho neprajníkov. Preto bola nútená vysporiadať sa s temnou stránkou svojej novej kariéry. Mladá influencerka, ktorá sa Instagrame môže pochváliť viac než 1,2 miliónmi sledovateľov, vraj na zoznam najkrajších tvárí vôbec nepatrí.

Tínedžerka si však nenávistné poznámky neberie k srdcu. Hovorí, že jej táto česť lichotí a chápe, že ideál krásy je pre každého iný. V rozhovore pre The Sun povedala, že sa jej okrem veľkej podpory a lásky dostalo aj veľa správ, ktoré neboli najkrajšie. „Myslím si, že to, čo robí človeka krásnym, je láskavosť, pokora a predovšetkým pozitívny prístup. Keď ste dobrý, je to vidieť vo vašich očiach a oči nikdy neklamú,“ povedala.

Napriek zraňujúcim komentárom Yael na svojom Instagrame naďalej zverejňuje snímky jej a svojho priateľa, Brandona Korffa (36), vnuka miliardárskeho podnikateľa Sumnera Redstona, Po zverejnení jej víťazstva v ankete sa počet jej sledovateľov raketovo zvýšil o viac ako 200 000.

Toto však nebola jej premiéra v prestížnom zozname. Prvýkrát sa umiestnila v rebríčku TC Candler v roku 2017 na 14. mieste zo 100. Potom sa umiestnila na 3. mieste v roku 2018, na druhom mieste v roku 2019 a nkoniec jej rok 2020 priniesol víťazstvo.