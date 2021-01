Informoval o tom portál nbcsports.com. Hráč NHL sa mal zraniť v zápase proti Edmonton Oilers (1:3), keď ho v tretej tretine súper Josh Archibald narazil na mantinel. Joe v bolestiach odišiel na striedačku, kde bolo zjavné, že nie je v poriadku. Neskôr sa ukázalo, že Thornton má zlomené rebro.

