Čína svetu klamala o prepuknutí koronavírusovej pandémie, aby milióny ľudí mohli oslavovať nový rok, tvrdia lekári z Wu-chanu.

Zdravotníkov z ohniska nákazy, čínskeho mesta Wu-chan, nafilmovali pri tom ako priznávajú, že boli v decembri 2019 umlčaní, informuje portál The Sun. Dokumentárna snímka ukazuje, že sa ochorenie Covid-19 od 5. januára 12 dní šírilo ako požiar, ale čínska vláda nehlásila žiadne nové prípady.

Vládni predstavitelia teraz čelia obvineniam za to, že sa celú vec snažili zamiesť pod koberec a umlčať zdravotníkov, ktorí sa snažili varovať pred nebezpečenstvom týždne predtým, ako sa vírus rozšíril do celého sveta. Dokument s názvom „Outbreak: The Virus That Shook The World“ (Vypuknutie: Vírus, ktorý otriasol svetom) popisuje ako čínske vládne orgány od začiatku kryli pravdu o situácii v krajine. Jedným z dôvodov bolo, aby sa mohlo pokračovať s oslavami lunárneho nového roka.

Jeden z lekárov na kameru priznal, že sa obával, že sa táto choroba môže globálne rozšíriť ihneď po tom, ako bolo jasné, že sa vírus dokáže prenášať medzi ľuďmi. „Nemali byť povolené žiadne zhromaždenia, ale zakázali nám prehovoriť,“ povedal lekár. „Provinčné a miestne vlády vedeli o hrozbe, naďalej však neurobili nič, aby zabránili davom ľudí zhromažďovať sa,“ hovorí lekár. Keď sa vo Wu-chane skončil lockdown, mohli sa zdravotníci porozprávať s novinármi v civile.

Úniky čínskych oficiálnych údajov ukazujú, že prvý potvrdený prípad Covid-19 vo Wu-chane sa dá vysledovať až k 17. novembru 2019. Podľa čínskej vlády ale do 9. januára 2020 nedošlo k žiadnym úmrtiam. Čína naďalej rozširovala informáciu, že pôvod vírusu je iný, ako sa zistilo a že sa im ho už podarilo poraziť, za pomoci prísnych opatrení. Ale starší lekár v dokumente, ktorý nedávno uviedli na trh, tvrdil: „V prvých dňoch zomierali pacienti každý deň. Všetci sme cítili, že o prenose z človeka na človeka by nemali byť žiadne pochybnosti.“

Špecialista na infekčné choroby z taiwanského centra pre kontrolu chorôb, doktor Yi-Chun Lo, uviedol: „Myslím si, že pandémii by sa dalo na začiatku vyhnúť, ak by Čína bola transparentná s informáciami o ohnisku nákazy a rýchlo poskytla svetu potrebné informácie.“

Americké ministerstvo zahraničia tvrdilo, že virologický inštitút vo Wu-chane uskutočňoval experimenty s vírusom geneticky podobným novému koronavírusu ešte pred vypuknutím pandémie. Utajené zábery, ktoré prenikli do sveta zobrazujú amerických spravodajských agentov, ktorí tvrdia, že najspoľahlivejším zdrojom pandémie bol pokazený laboratórny experiment.

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo uviedol, že pracovníci laboratória vo Wu-chane najskôr ochoreli po tajných testoch na koronavírus nájdených u netopierov pred 13 mesiacmi. Laboratórium údajne experimentovalo za podmienok, ktoré zvyšovali riziko vystavenia sa vírusom.

Minulý rok periodikum The Sun odhalilo, že virologický inštitút vo Wu-chane klamal o bezpečnostných opatrenia pri odbere vzoriek netopierov. Šokujúce fotografie vtedy poukázali na škandalózny nedostatok bezpečnostných opatrení.

Americké ministerstvo zahraničia tvrdí, že Čínska komunistická strana zabránila vyšetrovateľom v rozhovoroch s výskumníkmi vo Wu-chane, vrátane tých, ktorí boli chorí na jeseň v roku 2019. „Peking dnes pokračuje v zadržiavaní dôležitých informácií, ktoré vedci potrebujú na ochranu sveta pred týmto a ďalším smrteľným vírusom,“ dodal minister zahraničných vecí Mike Pompeo.