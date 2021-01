Konečne svoji! Dominika Stará vystrojila korona svadbu: Novomanželia žiarili šťastím

Superstáristka Dominika Stará (26), ktorá mala našliapnuté na Úrad vlády, sa vydala.

A to po polroku randenia. Aj keď so snúbencom chystali veľkú svadbu, korona im ich plány poriadne skomplikovala a Stará musela improvizovať.

Ich veľký deň sa tak konal pod rúškom protipandemických opatrení a svoje sľuby si tak vymenili vo veľmi komornej atmosfére.

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

Dominika sa musela uspokojiť s mini svadbou. Ako prezradila Novému Času, o vlasy a mejkap sa jej postarala mama. Svadba bola bez pompézností, pretože im situáciu skomplikovali protipandemické opatrenia, ktoré povolili na svadbe len pár ľudí. „Bude to len o našich rodičoch, súrodencoch a starých rodičoch. Všetci budeme testovaní. Myslím si, že tá podstata tam bude nemenná, bude to stále o nás dvoch a možno ešte viac o nás dvoch, ako keby to bola veľká svadba, takže tak sa to snažíme brať,“ prezradila Novému Času tesne pred svadbou.

Dominika však hlavu v smútku nemá a verí, že aj na väčšiu svadbu príde čas. „U nás to nie je o tom papieri, pre nás je to naozaj také spečatenie nášho vzťahu pred Bohom. Oslavu sme zatiaľ preložili na máj a to bude taká tá svadba, ktorá mala byť teraz,“ dodala. Zaľúbená dvojica sa presunie do svojho vysnívaného hniezdočka lásky, nového bytu, kde Dominika pred svadbou nebývala, ale presťahuje sa tam až teraz.