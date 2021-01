Jankovská zostáva za mrežami: Koho bude musieť ešte nabonzovať?! Priama reakcia bývalého elitného vyšetrovateľa

Opičke zostali len oči pre plač. Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská (49) zostáva vo väzbe.

V piatok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici, od ktorého žiadala elektronický monitorovací náramok výmenou za výpoveď o svojich trestných činoch aj o skutkoch iných významných postáv. Nový Čas oslovil špičkových odborníkov, ktorí zhodnotili možné dôvody ponechania za mrežami.

Jankovskú priviedli na súd krátko pred desiatou hodinou ráno. Vo väzbe strávila už desať mesiacov, no s políciou spolupracuje len od novembra. Po protestnej hladovke a vehementnej snahe dokázať svoju bezúhonnosť však otočila a porozprávala nielen o svojich trestných činoch, ale aj o údajnej korupcii exministra hospodárstva Petra Žigu či niektorých sudcov. Teraz za to žiadala na revanš prepustenie z väzby, ktorú by nahradil elektronický náramok.

Súd jej však nevyhovel, aj keď podľa jej advokáta Petra Erdősa vzhľadom na priznanie a spoluprácu pominuli dôvody väzby. „Sudca zamietol žiadosť o prepustenie mojej klientky. Odôvodnil to tým, že momentálne v tomto štádiu trestného konania ešte naďalej pretrvávajú dôvody väzby. Moja klientka nevyužila právo a nepodala sťažnosť proti tomuto uzneseniu,“ povedal po rozhodnutí Erdős.

Jankovská tak pobudne vo väzbe minimálne do 11. marca. Ešte pred rozhodovaním súdu advokát pripomenul, že „priznala sa k tomu, čo urobila, má sa priznať k tomu, čo neurobila, len preto, že je to napísané v obvinení?“

Vie expolitička viac?

Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek hovorí, že mohla zavážiť jej nedostačujúca výpoveď. „Myslím si, že mnohí toho vedia toľko, že nevidím dôvod, aby ich zatiaľ prepustili. Hovoria veľmi málo, nekonkrétne a vykrúcajú sa z toho, z čoho sú obvinení. Na tú váhu, kde niečo ponúkajú, dávajú málo,“ hovorí Šátek s tým, že Jankovská podľa neho vie určite oveľa viac, ako hovorí. Naznačuje to aj fakt, že jej svedectvo v niektorých pasážach nesedí s tým, čo si písala v šifrovanej aplikácii Threema s odsúdeným Kočnerom. Pred vyšetrovateľmi podržala viacerých politikov, prehovorila len o údajnej korupcii exministra hospodárstva Petra Žigu, ktorého následne obvinila polícia.

Ovplyvňovala by na slobode svedkov?

Podľa odborníčky na trestné právo Lucie Kurilovskej mohol významnú rolu pri zamietnutí prepustenia zohrať aj fakt, že „Kočnerova opička“ bola v najprísnejšej kolúznej väzbe. „Tá znamená, že by mohla ovplyvňovať svedkov, spoluobvinených alebo iných ľudí. Vtedy ten náramok absolútne nepomôže. Ten má zmysel pri útekovej a preventívnej väzbe. Podľa môjho názoru je to najväčší predpoklad toho, že súd neprijal možnosť elektronického monitoringu a ponecháva ju vo väzbe,“ myslí si Kurilovská.

Keby však súd Jankovskú prepustil, nebola by prvou spolupracujúcou obvinenou, ktorá by sa dostala na slobodu. Vďaka dôležitým svedectvám si ju užívajú viacerí bývalí vysokopostavení policajní funkcionári ako Ľudovít Makó či Bernard Slobodník. Prečo teda ostáva vo väzbe? „Makó, myslím si, spolupracuje tak, že sú aj výsledky. Kdežto možno pri Jankovskej zhodnotil súd, že spolupráca nie je v tom merítku, ako by bolo potrebné pre obvinenia iných ľudí, respektíve pre dosiahnutie účelu trestného konania,“ uzavrela Kurilovská.





