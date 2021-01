Minister zdravotníctva Marek Krajčí: Školy otvoríme vo februári! Budú deti potrebovať negatívny test?

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) skonštatoval, že situácia na Slovensku sa postupne dostáva z najhoršieho.

V pláne je tak od prvého februára čiastočné otvorenie škôl a neskôr uvoľňovanie ďalších opatrení. Krajčí informoval, že už o dva týždne by sa mohli otvoriť aj obchody.

Krajčí hovorí, že situácia sa nezlepšuje radikálne, lebo tu máme prítomnosť agresívnejšieho šírenia vírusu. „Sú pred nami pozitívne správy a pravdepodobne budeme môcť uvoľňovať opatrenia,“ skonštatoval minister. Počty pozitívnych zo dňa na deň klesajú v oboch typoch testovania.

Minister avizoval, že nemocnice majú vrchol druhej vlny za sebou. „Najkritickejšie okresy nie sú zďaleka také kritické, ako boli pred týždňom,“ uviedol Krajčí s tým, že priemerne za posledný týždeň zomrelo 94 ľudí za deň na COVID-19. Aktuálne máme zaočkovaných takmer 90-tisíc ľudí a ministerstvo vyzýva ľudí nad 85 rokov, aby sa prihlásili na očkovanie.

Jednou z najdôležitejších informácií však je, že Krajčí avizuje otvorenie škôl už od 1. februára. Najskôr pôjde o materské školy a prvý stupeň základných škôl, negatívny test pre žiakov nebude povinný. Do škôl sa budú môcť vrátiť aj posledné ročníky základných a stredných škôl, študenti budú musieť mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Od 8. februára zase plánujú spustiť COVID automat, podľa ktorého by sa otvárali prevádzky.

V praxi by to podľa Krajčího znamenalo, že Slovensko nastúpi do tretieho stupňa varovania a nebude sa na pobyt v prírode vyžadovať testovanie. „Otvoria sa obchody, so zachovaním protiepidemiologických pravidiel ako 1 človek na 15 m2 a všetko to bude podmienené negatívnym testom, ktorým sa budú ľudia preukazovať,“ hovorí Krajčí. Doklad podľa neho nebude môcť byť starší ako sedem dní. Cestovať sa s ním bude dať aj medzi okresmi a dokonca sa plánuje aj otvorenie lyžiarskych stredísk s tým, že záujemci budú musieť mať test nie starší ako 48 hodín.