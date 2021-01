Raritný sobáš Viktórie & Martina počas lockdownu: Zaľúbenci si povedali áno v obývačke!

Láska mladých Košičanov zvíťazila nad pandémiou i lockdownom! Viktória (26) a Martin (26) sa zasnúbili v novembri a ihneď začali plánovať svoj veľký deň.

Keďže kvôli aktuálnej situácii nebolo možné prenajať žiadnu miestnosť či hotel, zaľúbenci prišli s netradičným riešením. Sobášnu sieň si urobili priamo u seba doma v obývačke. Na civilnom sobáši v paneláku, ktorého sa zúčastnilo len 6 osôb, dodržali všetky pandemické opatrenia.

Okrem ženícha a nevesty boli hosťami v byte dvaja svedkovia, miestny poslanec, úradníčka z matriky a dvaja štvornohí domáci miláčikovia. Zvyšok rodiny i kamaráti sledovali priebeh svadby cez internetový prenos.

Zaľúbenci Viktória a Martin ukázali, že aj počas pandémie je možné urobiť takmer čokoľvek. Dokonca aj krásny a romantický sobáš!



Smelý plán

Len nedávno v novembri Martin po vyše 7-ročnom vzťahu požiadal svoju priateľku Viktóriu o ruku. Ako prezradil, so svojou nastávajúcou už vtedy túžili po malej a útulnej svadbe. Zúriaca pandémia prinútila dvojicu hľadať iné riešenie, ako mať klasický sobáš.

„V podstate nás inšpiroval COVID. S Viktóriou sme o tom veľa hovorili a chceli sme mať svadbu už 8. januára. Bol to pre nás veľmi významný dátum, keďže práve vtedy sme mali osláviť naše 8. výročie vzťahu,” prezradil Martin. Keďže nebolo iných možností, sobáš sa rozhodli urobiť u seba doma v paneláku, priamo v obývačke. „Opýtali sme sa na matričnom úrade, či je to vôbec možné. Boli síce veľmi prekvapení, keď povedalli, že podľa nich sa to dá zrealizovať. Tak sme sa pustili do príprav,“ opísal Martin.

Svadbu si naplánovali na piatok 8. januára. „Deň mal nádych typického svadobného zhonu, aj keď sme boli doma. Od rána sme lietali hore-dole, chystali výzdoby a pripravovali byt za asistencie svadobnej agentúry. Stihli sme aj fotenie. Trvalo to niekoľko hodín. Sobáš sme mali o nakoniec o 14.30,“ priblížil ich veľký deň mladomanžel. Snúbencov prišiel oddať poslanec a zástupca starostu z mestskej časti Dargovských hrdinov spolu s úradníčkou z miestneho matričného úradu.



Slzy dojatia

„Celý obrad sledovala naša rodina a kamaráti cez internetový prenos. Vedeli o tom dopredu, boli na to pripravení a veľmi sa im to páčilo. Moja kamarátka mi vravela, že určite nebude plakať. No hneď, ako sa začal prenos, začali jej tiecť slzy od dojatia,“ prezradil Martin s humorom. Zaľúbená dvojica spoločne priznala, že na mieste, kde sa vzali, nezáležalo. „Dôležitý bol samotný akt, že sme sa stali manželmi. Aj keď sme tam mali len pár ľudí, cítili sme to rovnako, ako keby sme boli na obrovskej svadbe s 500 hosťami,“ vyhlásili mladomanželia.



Psíkovia čosi tušili

Počas sobáša zažili aj magický moment so svojimi štvornohými domácimi maznáčikmi. „Všetko našťastie išlo podľa plánu. Okrem ľudí sme mali na svadbe aj našich psíkov. Keď sa začal obrad, Loki a Gypsy si v momente sadli bokom a čakali, akoby vedeli, čo sa skutočne deje, bolo to veľmi milé,“ dodal Martin. Po sobáši si so svedkami dali dobrý obed a neskôr sa rozišli. „Keďže naši svedkovia sú zároveň našimi susedmi, večer sme mali ešte neformálnu zábavu a oslavu, ale nebolo to nič divoké. Keď pandémia ustúpi a bude to možné, chceme ešte usporiadať dodatočnú oslavu,“ zakončili mladomanželia.



Prečo sa nevyzuli

Unikátny zážitok zo svadby mal aj Dominik Babušík, poslanec a zástupca starostu košickej mestskej časti Dargovských hrdinov. „Bolo to pre mňa prvýkrát, čo som sobášil mimo obradnej sály. Bolo to iné, ale veľmi pekné. Svadba prebiehala za dodržiavania hygienických opatrení,“ uviedol Babušík.

Zhodnotil, že každá svadba je výnimočná, či už počtom ľudí, alebo aj z dôvodov a okolností, za akých sa zaľúbenci sobášia. „Prebiehalo to štandardne, úplne rovnako ako na úrade. Do bytu sme však všetci vkročili a chodili obutí v topánkach, pretože sme so sebou niesli slovenskú vlajku a znak, ako aj insígnie starostu, inak by to bol prejav neúcty,“ prezradil.

Babušík opísal, že nevesta vošla do obývačky za zvuku svadobnej hudby, po ktorej oddal ženícha a nevestu a vyhlásil ich za manželov. „Podľa mňa by sa to mohlo ujať, bolo to veľmi zaujímavé. Ak si to vedia svadobčania takto pekne pripraviť, má to svoje čaro. Podporujem ich nápad a myslím si, že v dnešnej dobe sa takto dá aj celkom ušetriť,“ zhodnotil Babušík.



Odborníčka: S takýto sobášom som sa ešte nestretla

Tatiana Stempelová zo svadobnej agentúry Wedday pomáha organizovať svadby už 15 rokov, no priznala, že zatiaľ sa s takýmto prípadom ešte nestretla. „Svadba je každého intímna vec. Ak to bola ich vysnívaná predstava a súhlasili s tým, je to super. Vieme, že aktuálne je veľmi náročná situácia v súvislosti s COVID-om a pre niekoho je lepšie nečakať, než to stále presúvať,“ uviedla. Sama priznala, že za posledný rok zažila aj to, že páry odkladali termín svadby kvôli pandémii už dvakrát. „Ale o prípade svadby doma som ešte nepočula,“ zhodnotila prekvapená Stempelová.