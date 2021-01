Briti zvažujú novodobú podporu: Za pozitívny test na koronu stovky eur?

Briti hľadajú spôsob, ako motivovať ľudí, aby sa dali viac testovať. Minister zdravotníctva Matt Hancock chce každému, komu vyjde pozitívny test, vyplatiť jednorazovú platbu 550 eur.

Problémom je, že mnohí, u koho sa objavia mierne príznaky, sa nejdú otestovať z obavy, že prídu o zárobok. Z britského ministerstva zdravotníctva teraz unikol plán, podľa ktorého by pozitívne otestovaní dostávali jednorazovú finančnú podporu. Týždenne by to mohlo Britániu stáť až pol miliardy eur.

Zdá sa však, že tento plán je vopred odsúdený na neúspech, hoci ho minister zdravotníctva Matt Hancock podľa zdrojov veľmi podporuje. Premiér Boris Johnson je totiž veľmi nahnevaný, že sa o ňom nedozvedel skôr, ako unikol do médií. Z ministerstva financií už neoficiálne zaznelo, že nič také nedovolia. „Je to hlúposť. Celá krajina by zrazu dostala suchý kašeľ,“ uviedol zdroj z rezortu.