Z brankára odhŕňač snehu! Odstavili ma, priznal Jakubech

Slovenský reprezentant Adam Jakubech (24) si nedávno vychutnal v Belfaste postup na tohtoročný európsky šampionát.

V belgickom klube KV Kortrijk, kde je druhý rok na hosťovaní z francúzskeho tímu OSAC Lille, už toľko radosti nezažíva. Po dobrom štarte sezóny sa ocitol na vedľajšej koľaji. V poslednom ligovom zápase dokonca behal po ihrisku v pozícii náhradníka s lopatou.V Ostende zasypal hustý sneh hraciu plochu. Usporiadatelia vyčkávali.S futbalom to nemalo nič spoločné. Tvrdili, že nie sú voľné termíny a lopta sa vraj gúľa,“ prezradil Adam pre Nový Čas.



Bývalý brankár Prešova či Trnavy vbehol do sezóny ako jednotka medzi tromi žrďami. Odchytal dvanásť zápasov. Kortrijk nemal celé leto brankára. Jednotka odišla, trojka nemá skúsenosti. A Jakubech v tíme len hosťuje. Aj preto klub kúpil Srba Iliča. „Prišiel po šiestom kole. Začalo sa to napätím na tréningoch a slabšou komunikáciou. Už to nebolo ideálne. Cítil som, že sa čaká na nejakú zámienku, aby ho poslali do bránky.“

Dôvodom však nebola divoká remízová prestrelka s Beerschotom, pri ktorej ťahal Slovák zo siete päť lôpt. „V novembri som sa vrátil z reprezentácie, kde som sa tešil z postupu na EURO. Tréner mi povedal, že sa rozhodol dať šancu Iličovi, lebo som bol dva týždne pri národnom tíme a nepripravoval som sa s klubom. Nezachovali sa ku mne korektne, lebo dohoda bola na začiatku iná. Som asi prvý brankár, ktorý stratil svoju pozíciu po tom, ako sa vrátil z reprezentácie,“ vysvetlil.