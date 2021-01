Skríning v Prešovskej univerzite: Rektora otestovali učitelia!

Zdravotnícki pedagógovia z Prešovskej univerzity (PU) zobrali boj s pandémiou do vlastných rúk a rozhodli sa, že odbremenia zdravotníkov od návalu práce a s kolegami sa na COVID-19 otestujú navzájom.

Medzi čakajúcimi na odbery nechýbal ani rektor PU Peter Kónya. Univerzita je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne a pracuje tam 1 050 ľudí, aj preto dáva zmysel, že v jej priestoroch prebiehajú odbery.

„Naša fakulta zdravotníckych odborov to zobrala ako výzvu. Sú to profesionálne tímy, zložené z našich pedagógov, ktoré sú veľmi šťastné, že sa na tom môžu podieľať. Jednak preto, lebo sa zase trochu nadýchnu zdravotníckeho ducha, a tiež je pre nás česť, že si môžeme otestovať svojich kolegov,” uviedla dekanka fakulty Štefánia Andraščíková. Do piatkového predpoludnia otestovali takmer 300 zamestnancov.

„Ideme našim ľuďom v ústrety aj v súvislosti s problémami s registráciou, ktoré boli na začiatku týždňa. Máme vlastný objednávací systém, všetko funguje, ako má,” uzavrel rektor, ktorý sa od kolegov nechal rovnako otestovať, no výsledky boli naozaj skvelé - z 300 vzoriek nebola jediná pozitívna!