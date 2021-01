Oriana Sabatiniová (24), priateľka futbalistu Paula Dybalu (27), vyšla s pravdou von.

Argentínska modelka, speváčka a herečka tvorí pár s hráčom Juventusu Turín. Na sociálnej sieti odpovedala na otázky svojich fanúšikov. Na otázku, či je bisexuálka priznala, že je to pravdou. "Vážne? Ak sa musím nejako zaškatuľkovať, tak áno, som bisexuálka," priznala otvorene sexi brunetka.

V inom rozhovore, podľa portálu thesun.co.uk mala Oriana prezradiť aj to, že to so svojim aktuálnym partnerom myslí skutočne vážne. "Chcem sa vydať a Paulo o tom vie, začala Sabatiniová.dodala na záver.